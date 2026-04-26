El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de baile en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca presuntamente tenía como objetivo a miembros del gobierno de Donald Trump, según dijo el domingo el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche.

Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde California hasta Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel en el que se celebraba uno de los eventos más glamorosos de Washington la noche del sábado.

El presidente Trump fue desalojado apresuradamente del escenario cuando se oyeron disparos. El sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, está detenido y enfrenta cargos.

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Se alega que Allen, quien portaba un rifle y múltiples cuchillos, intentó acceder al área donde se encontraban el presidente Trump y otros altos funcionarios, incluidos miembros del gabinete, asesores de la Casa Blanca y legisladores invitados a la tradicional velada.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, junto a otras agencias de seguridad, irrumpió rápidamente en el salón de banquetes del Washington Hilton, mientras cientos de asistentes —en su mayoría periodistas— se resguardaban debajo de las mesas. Testigos describieron momentos de tensión, con jadeos audibles recorriendo el salón cuando los presentes comenzaron a percatarse de la gravedad de la situación.

Muchos otros sacaron sus teléfonos para reportar lo que ocurría en tiempo real.

Blanche fue entrevistado en “Meet the Press” de NBC.