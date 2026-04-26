El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, fue desalojado de urgencia la noche del sábado durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton, luego de que un hombre armado intentara irrumpir en el evento y abriera fuego, provocando un amplio operativo de seguridad.

@primera_hora El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, fue desalojado de urgencia la noche del sábado durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton, luego de que un hombre armado intentara irrumpir en el evento y abriera fuego. #PrimeraHora #Noticias ♬ original sound - Primera Hora

Las autoridades identificaron a Cole Tomas Allen como el presunto responsable del incidente, en el que, según informes preliminares, se reportó un agente herido.

A continuación, algunos datos clave sobre el sospechoso:

Origen: Allen, de 31 años, es natural del estado de California .

Allen, de 31 años, es natural del estado de . Presencia en el hotel: Se encontraba hospedado en el Washington Hilton , aunque no figuraba en la lista oficial de invitados. La cena se celebra allí cada año, y la seguridad suele concentrarse en el evento sin restringir completamente el acceso de otros huéspedes.

Se encontraba , aunque no figuraba en la lista oficial de invitados. La cena se celebra allí cada año, y la seguridad suele concentrarse en el evento sin restringir completamente el acceso de otros huéspedes. Formación académica: Según el Los Angeles Times, se graduó en ingeniería mecánica y obtuvo una maestría en informática el año pasado en la Universidad Estatal de California.

Según el Los Angeles Times, y obtuvo una maestría en informática el año pasado en la Universidad Estatal de California. Trayectoria laboral: Trabajaba como instructor en C2 Education, una empresa de tutorías y preparación académica.

Trabajaba como instructor en C2 Education, una empresa de tutorías y preparación académica. Perfil profesional: En LinkedIn se describía como desarrollador de videojuegos .

En LinkedIn . Actuó solo: Las autoridades estadounidenses confirmaron que Allen era un “actor solitario” y que no existe una amenaza persistente tras el incidente.

Se alega que Allen, quien portaba un rifle y múltiples cuchillos, intentó acceder al área donde se encontraban el presidente Trump y otros altos funcionarios, incluidos miembros del gabinete, asesores de la Casa Blanca y legisladores invitados a la tradicional velada.

PUBLICIDAD

Relacionadas Trump sale ileso tras un incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

18 Fotos Agentes del Servicio Secreto retiraron a Donald Trump de la Cena Anual de Corresponsales por un tirado activo.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, junto a otras agencias de seguridad, irrumpió rápidamente en el salón de banquetes del Washington Hilton, mientras cientos de asistentes —en su mayoría periodistas— se resguardaban debajo de las mesas. Testigos describieron momentos de tensión, con jadeos audibles recorriendo el salón cuando los presentes comenzaron a percatarse de la gravedad de la situación.

Muchos otros sacaron sus teléfonos para reportar lo que ocurría en tiempo real.

A pesar del caos inicial, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas. El sospechoso fue arrestado en el lugar por agentes del Servicio Secreto.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el posible móvil del ataque. El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) está a cargo de la pesquisa.