Salt Lake City, Utah. Un tiroteo ante una iglesia en Salt Lake City dejó dos muertos y seis heridos el miércoles por la noche mientras se celebraba un funeral en el interior, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento trasero de una casa de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

Las autoridades dijeron que no había ningún sospechoso detenido el miércoles.

Todas las víctimas eran adultos. Al menos tres de los heridos estaban en condición crítica, dijo la policía.

La policía dijo que no creen que el tirador tuviera animosidad hacia una fe en particular. Tampoco creen que el tiroteo fuera al azar.

“No creemos que esto fuera un ataque dirigido contra una religión o algo por el estilo”, dijo el jefe de policía de Salt Lake City, Brian Redd.

La iglesia de ladrillo rojo en el vecindario noroeste de Salt Lake City sirve principalmente a feligreses tonganos y ofrece servicios religiosos regulares en su lengua materna, según su sitio web.

Al escuchar los disparos, los residentes de un complejo de viviendas modestas junto a la iglesia salieron en masa para ayudar a las víctimas y consolar a docenas de personas que habían acudido al funeral de una persona que no fue identificada.

Alrededor de 100 vehículos de las fuerzas del orden estaban en la escena después del incidente, y varios helicópteros sobrevolaban el lugar. ( Laura Seitz )

Brennan McIntire dijo que él y su esposa, Kenna, escucharon varios disparos fuertes desde su apartamento junto al estacionamiento de la iglesia mientras veían televisión. Saltó del sofá y corrió afuera en sandalias para ver qué pasaba.

“Tan pronto como llegué, vi a alguien en el suelo”, dijo McIntire. “La gente lo atendía, llorando y discutiendo”.

Kenna McIntire salió poco después y se estremeció al ver a los rescatistas colocando a una mujer inconsciente en una ambulancia mientras la gente se reunía alrededor y sollozaba.

La pareja dijo que escuchan disparos en su vecindario casi a diario, pero nunca justo afuera de su puerta.

“Fue realmente desgarrador de escuchar y ver”, dijo ella.

Alrededor de 100 vehículos de las fuerzas del orden estaban en la escena después del incidente, y varios helicópteros sobrevolaban el lugar. Los vecinos se acurrucaban en mantas junto a un camión de tacos, mientras veían trabajar a las autoridades y esperaban noticias.

La policía dijo que estaban revisando lectores de matrículas y videos de vigilancia de negocios cercanos en su búsqueda de un sospechoso.

“Esto nunca debería haber ocurrido ante un lugar de culto. Esto nunca debería haber ocurrido ante una celebración de la vida”, dijo la alcaldesa Erin Mendenhall.

La iglesia, con sede en Salt Lake City, estaba cooperando con las fuerzas del orden y daba las gracias por los esfuerzos rápidos de los servicios de emergencias, dijo un portavoz.

“Rezamos por todos los que han sido afectados por esta tragedia y expresamos profunda preocupación de que cualquier espacio sagrado destinado al culto sea sometido a violencia de cualquier tipo”, dijo Sam Penrod en un comunicado.

Alrededor de la mitad de los 3.5 millones de residentes de Utah son feligreses. Iglesias como el templo donde ocurrió el tiroteo se pueden encontrar en barrios de toda la ciudad y el estado.

La iglesia ha estado en alerta máxima desde que cuatro personas fueron asesinadas cuando un exmarine abrió fuego en una iglesia de Michigan el mes pasado y la incendió. El FBI descubrió que estaba motivado por “creencias antirreligiosas” contra los Santos de los Últimos Días.