Un restaurante ubicado en Walt Disney World Resort, en Florida, enfrenta una demanda luego de que un cliente muriera por atragantamiento con un pedazo de steak, informó hoy WESH 2 News.

El perjudicado, Kevin Duncan, estaba cenando en el restaurante The Boathouse en Disney Springs en junio de 2025 cuando se atragantó con la carne, según la demanda.

El restaurante The Boathouse en Disney Springs. ( Archivo )

La denuncia fue presentada en octubre de 2025, y la familia alega que la muerte se debió a negligencia del personal, incluyendo un retraso en llamar a los servicios de emergencia.

Se alega que, mientras familiares y amigos intentaban realizar la maniobra de Heimlich —las compresiones abdominales para una persona que se está atragantando—, el personal “no llamó al 9‑1‑1 de inmediato; en cambio, contactó primero a seguridad, causando un retraso en la llegada de los servicios médicos de emergencia”.

La familia solicita daños que superan los $50,000, incluyendo gastos médicos y funerarios, pérdida de apoyo y servicios, sufrimiento mental de los sobrevivientes y acumulaciones netas de la herencia.

Además, buscan un juicio por jurado para resolver el caso.

Disney Springs, antes conocido como Downtown Disney, es un centro comercial, gastronómico y de entretenimiento que forma parte del complejo Walt Disney World Resort.