Minneapolis. Un agente disparó y mató a una mujer en Minneapolis cuando ella supuestamente intentó atropellar a los federales durante una redada migratoria en la ciudad, dijeron las autoridades el miércoles.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Se ve un orificio de bala en el parabrisas mientras los agentes del orden trabajan en la escena de un tiroteo que involucró a agentes federales este miércoles en Minneapolis. ( The Associated Press )

Un video publicado en línea mostró el vehículo estrellado en un barrio residencial. El tiroteo atrajo a multitudes de manifestantes enojados a la escena.

Previamente, un video difundido por internet mostró una gran presencia de agentes federales, locales, cinta policial amarilla y autos que habían estado en un choque. El comandante Gregory Bovino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba en el grupo.

PUBLICIDAD

“Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, eviten esta área”, declaró la municipalidad en X.

En una escena que evocó las redadas migratorias en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos, burlándose de los agentes federales.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial, refiriéndose a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Agentes del orden atienden la escena del tiroteo que involucró a agentes federales este miércoles en Minneapolis. ( The Associated Press )

Después del tiroteo, el alcalde Jacob Frey declaró que los agentes de inmigración estaban “causando caos en nuestra ciudad”.

“Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, indicó Frey en las redes sociales.

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio modesto al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1.6 kilómetros (1 milla) de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

La gente protesta mientras los agentes del orden atienden la escena del tiroteo que involucró a agentes federales este miércoles en Minneapolis. ( The Associated Press )

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria extraordinaria con 2,000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

La Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.

“Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber”, dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.