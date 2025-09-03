El premio del Powerball aumentó a $1,400 millones para el sorteo que se realizará durante la noche de hoy, miércoles.

Este es el sexto mayor bote en la historia de las loterías de Estados Unidos y es el resultado de 40 sorteos consecutivos durante el verano sin que nadie acertara los seis números del juego.

12 Fotos Este miércoles se sorteará uno de los mayores.

Nadie ha ganado el premio mayor desde el 31 de mayo.

Toda esta racha sin ganadores se debe a las bajísimas probabilidades de Powerball: una en 292.2 millones, aunque los funcionarios de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los numerosos premios menores del juego.

En el sorteo del pasado lunes, aunque nadie acertó el premio mayor, en Puerto Rico, por ejemplo, cayó un boleto premiado con $150,000. La Isla también registro otra decena de premios por $300 y $100.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.