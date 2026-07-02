Una familia de Mississippi cuyo hijo de un año murió cuando la policía disparó contra un auto en movimiento presentó el miércoles pruebas que, según afirman, contradicen la versión de los agentes sobre el peligro que corrían cuando uno de ellos abrió fuego.

Una autopsia preliminar solicitada por la familia de Kohen Wiley sugiere que el bebé recibió un disparo desde el costado del auto, no desde el frente, declaró el abogado de derechos civiles Ben Crump, refutando las afirmaciones de los agentes de que el auto se dirigía hacia ellos. La madre de Kohen, quien sostenía a su bebé en el asiento del pasajero, afirma que su amiga se alejaba de los agentes en el auto.

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Kohen y su madre son afroamericanos, y el tiroteo del 14 de junio ha desatado protestas e indignación en el pequeño pueblo de Senatobia. Los residentes señalan una serie de encuentros preocupantes con la policía en los últimos años. Crump dijo que el niño murió después de que la policía fuera llamada al estacionamiento de un Walmart por pañales que podrían haber sido robados.

“Vamos a seguir exigiendo transparencia”, dijo Crump. Habló desde el púlpito de la Iglesia de Cristo de Senatobia, rodeado por más de una docena de personas, incluidos los abuelos del bebé, algunos de ellos con carteles que decían “Justicia para el bebé Kohen”.

Sin embargo, Crump enfatizó repetidamente que el patólogo no tuvo acceso a la información completa. Dijo que la familia no descansará hasta que las autoridades publiquen el video de la cámara corporal de la policía y de la cámara del tablero, así como el video de vigilancia de Walmart.

Un portavoz de la Oficina de Investigación de Mississippi, encargada de la investigación en curso, se negó a hacer comentarios el miércoles. El forense del condado de Tate, Ernie Lentz, dijo en un correo electrónico que el informe oficial de la autopsia no está completo. Se envió un correo electrónico al jefe de policía de Senatobia, Harold Vanderford, solicitando comentarios.

También se envió un correo electrónico a un portavoz de Walmart solicitando comentarios.

En la iglesia se exhibieron fotos y diagramas del cuerpo de Kohen y una foto del automóvil. La ventanilla del pasajero estaba rota y un aparente orificio de bala atravesaba el parabrisas del lado del pasajero. La otra mujer que iba en el coche resultó gravemente herida, según las autoridades.

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La ventanilla rota del lado del pasajero indica que un disparo impactó en ese lado del vehículo, declaró Crump.

Los hallazgos preliminares, añadió Crump, muestran que la bala entró por el torso del bebé en el lado derecho y salió por el izquierdo. Crump afirmó que esta evaluación se ve respaldada por los múltiples cortes en el lado derecho del pecho y el abdomen, que habrían sido causados por el cristal templado roto.

“Esto es crucial para resolver este enigma”, explicó, y agregó: “Tenemos que intentar resolverlo porque no publican el video”.

En un informe inicial del tiroteo, los investigadores estatales declararon: “Los agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor se dirigió hacia ellos, casi atropellando a uno. Un agente disparó su arma y el vehículo huyó del lugar”.

Los investigadores intentarán determinar la posición del vehículo, cómo estaban sentados todos en su interior y dónde se encontraban los agentes, explicó el experto en seguridad pública Ian Adams, profesor de justicia penal en la Universidad de Carolina del Sur. También deberán examinar los daños del coche, así como las heridas de bala, ya que las personas pueden moverse dentro del vehículo.

“Necesitamos mucha más información antes de sacar conclusiones definitivas basándonos únicamente en las heridas de bala”, afirmó Adams.

El asesinato ha generado comparaciones con otros casos en los que personas negras perdieron la vida por acusaciones de delitos menores, como el asesinato de George Floyd. La madre de Kohen afirma que creía que su amiga había pagado los pañales.

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Crump, quien alcanzó notoriedad representando a las familias de Floyd y otras personas negras asesinadas por la policía, recalcó que el propio informe de los agentes indica que vieron a dos mujeres y un niño entrar en el auto. Cuestionó por qué el agente dispararía, sabiendo que había un niño dentro.

“Quieren hacernos creer que se trataba de una situación de vida o muerte”, añadió. “Nos lo dijeron, pero no nos lo han demostrado”.