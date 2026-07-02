El FBI ha descartado algunas de las notas de rescate que surgieron tras la desaparición de Nancy Guthrie, considerándolas meros intentos de extorsión, pero la agencia declaró el miércoles que continúa evaluando otras que podrían ser legítimas.

El FBI no especificó cuántas notas de rescate se han recibido, limitándose a decir que “varias”.

“Este caso continúa siendo investigado como un secuestro con fines de extorsión”, declaró el FBI en un comunicado.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima también está investigando el caso. El departamento se negó a comentar sobre las notas el miércoles, pero afirmó que está tomando en serio todas las pistas en la investigación.

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La estación de televisión KOLD de Tucson informó haber recibido dos notas: una que exigía millones en Bitcoin a cambio del regreso de Guthrie y otra que afirmaba que había fallecido. TMZ también recibió una nota.

Guthrie es la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today” durante muchos años. Las autoridades creen que fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad el 1 de febrero. Encontraron sangre cerca de la puerta de su casa, a las afueras de Tucson, y el FBI difundió posteriormente videos de vigilancia que mostraban a un hombre enmascarado en el porche esa noche.

Voluntarios y equipos de búsqueda rastrearon el terreno desértico cercano, lleno de cactus, arbustos y rocas, durante las semanas posteriores a su desaparición. Un grupo de voluntarios realizó recientemente una búsqueda de su cuerpo cerca de la frontera entre Arizona y México.