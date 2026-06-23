La presentadora de NBC, Savannah Guthrie, reaccionó en la edición de hoy del programa ‘Today” a los informes de una segunda nota de rescate en la que alegadamente se revela que su madre, Nancy Guthrie, habría muerto poco después de haber sido secuestrada de su hogar en Tucson Arizona, la madrugada del primero de febrero.

Entre lágrimas y a preguntas de sus compañeros, Guthrie indicó que no tenía comentarios sobre lo reportado y explicó que no ha tomado parte en la cobertura noticiosa de NBC sobre la desaparición de su madre, “pero no puedo fingir que no estoy aquí”. A renglón seguido, la presentadora utilizó las cámaras para “suplicarle” al público que colabore para esclarecer la desaparición de su madre. “Y ya que estoy, quería aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente —de verdad, suplicarles— que se presenten”, sostuvo. “Alguien sabe algo”, insistió”.

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“Esta es una noticia que hoy está en su radar, pero esta es la vida que vive mi hermana, que vivo yo, que vive mi hermano, que viven nuestras familias, que viven nuestros hijos, todos los días. Y estamos sufriendo muchísimo”, añadió afligida. “Por favor, hagan lo correcto... Amamos a nuestra madre y nunca dejaremos de buscarla, jamás, concluyó.

Tras la desaparición de Nancy, de 84 años el pasado uno de febrero, había trascendido que se recibieron al menos dos notas de rescate. En el día de ayer, varias cadenas de televisión revelaron el contenido de la segunda de esas dos notas, enviada a una filial de la cadena CNN poco después del secuestro, y en la que se alegaba que Nancy falleció poco después de haber sido secuestrada.

Hasta el momento, esa información no se había hecho pública para no afectar la investigación, aunque los familiares de la víctima tenían conocimiento del contenido de la nota y le habrían respondido al secuestrador en un video publicado en la cuenta de Instagram de Guthrie el 7 de febrero. “Recibimos tu mensaje y entendemos. Ahora te suplicamos que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrar con ella”, dijo en aquel entonces Savannah en el vídeo, en el que añadió que pagarían lo acordado.

Guthrie ha sido enfática en que continuarán buscando a su madre y se ha ofrecido una recompensa de $1 millón por información al paradero de la mujer o su cadáver. Mientras tanto, el FBI y la Oficina del sheriff del condado de Pima continúan investigando la desaparición y evidencia recopilada, tales como videos de seguridad de la casa de Nancy, en los que se ve a un hombre enmascarado y un cabello. También se han realizado búsquedas en un desierto cercano al hogar de Nancy y en la frontera entre Arizona y México.

De otra parte, grupos de buscadores independientes de México han realizado búsquedas en la ciudad de Nogales en el estado de Sonora, tras recibir mensajes de un hombre que indicaba que la mujer fue sepultada en esa ciudad, pero hasta la fecha no se han producido resultados.