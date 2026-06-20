La búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años y quien desapareció en enero pasado de su hogar en Arizona, se ha extendido a la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora, México, tras confidencias que apuntarían a que la mujer fue asesinada y sepultada clandestinamente allí, según reseño Entertainment Now.

Varios colectivos que se dedican a la búsqueda de desaparecidos y fosas clandestinas en ese país han hecho al menos tres búsquedas y han localizado varias fosas comunes, pero hasta el momento no se han localizado restos que coincidan con los de la madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie. Las búsquedas se desarrollan luego que un informante anónimo ofreciera una confidencia a las autoridades en ese sentido.

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“Buscando Corazones Nogales”, uno de los colectivos que se dedican a la búsqueda de los miles de desaparecidos en México, lleva desde finales de mayo realizando búsquedas en los alrededores de Nogales, un pueblo mexicano ubicado a unas 34 millas de Tucson, donde residía Guthrie.

La organización recibió una información anónima en la que indicaban que Guthrie fue enterrada en una fosa poco profunda y sin marcar. Desde entonces, han intentado sin éxito, localizar el lugar del supuesto enterramiento, lo que dijeron se ha complicado debido a lo remoto del lugar y lo accidentado del terreno.

Sin embargo, aseguraron que han localizado unas 25 fosas en la región y afirmaron que seguirán buscando.

Los esfuerzos de la organización generaron especulaciones que apuntaban a que las autoridades mexicanas podrían tener más información sobre el caso, luego que la Comisión Estatal de Sonora para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y funcionarios del gobierno se unieran al esfuerzo.

No obstante, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien encabeza la investigación sobre la desaparición de Guthrie, indicó en un comunicado que se enteraron de la búsqueda que se desarrolla en México por informes de prensa y que no han tenido comunicación con las autoridades mexicanas sobre el caso.

“Estamos al tanto de los informes sobre una denuncia anónima relacionada con la investigación de Nancy Guthrie, que fue proporcionada a un grupo en México”, indicó. “Hasta el momento, no hemos sido contactados por las autoridades mexicanas”.

Añadió que tanto su oficina, como el FBI se comunicarían con las autoridades mexicanas para ponerse al tanto.

Mientras tanto, las autoridades continúan el análisis de los videos de las cámaras de seguridad del hogar de la mujer, en los que se logró captar la imagen de un encapuchado que se presume, es el secuestrador. Hasta el momento, la persona no ha sido identificada.

A principios de este mes, se confirmó que la policía sigue analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de Nancy. Las autoridades también obtuvieron una muestra de ADN que fue analizada, pero hasta el momento no se ha logrado identificar la persona a la que corresponde el material genético.