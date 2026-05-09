El hallazgo de restos humanos cerca de la casa de Nancy Guthrie tres meses después de su desaparición, ha desatado una nueva investigación, reportó The Arizona Republic.

Sin embargo, el descubrimiento no tiene nada que ver con la desaparición de la madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, ni guardaría relación con ningún asunto criminal, según la Policía de Tucson, que confirmó que posiblemente se trata de un hallazgo prehistórico.

Fue un creador de contenido sobre crímenes reales quien descubrió los restos, a unos siete kilómetros de la casa de Guthrie el jueves en la mañana.

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“Esta será una investigación antropológica prehistórica”, indicó James Horton, portavoz del Departamento de Policía de Tucson. “No se trata de una investigación criminal”, añadió.

De inmediato, la Policía solicitó la colaboración del Departamento de Antropología de la Universidad de Arizona y la Oficina del Forense del condado de Pima. El hallazgo se produce a más de tres meses de la desaparición de Guthrie, de 84 años.

La investigación sobre la desaparición de la mujer sigue activa aunque no hay progreso.

Guthrie desapareció de su hogar en Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona, el primero de febrero. Se ha establecido que la mujer fue dejada en su hogar por un familiar la noche del 31 de enero, y reportada desaparecida a la mañana siguiente, cuando se supone que asistiera a un servicio religioso, por lo que las autoridades hicieron una reconstrucción cronológica de las últimas horas de la mujer, en la que establecieron que esta fue secuestrada en horas de la madrugada del 1 de febrero.