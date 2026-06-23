Nota de rescate revela posible muerte de Nancy Guthrie
El mensaje indica que la madre de la periodista Savannah Guthrie habría fallecido tras su secuestro.
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Una nota de rescate relacionada con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, indicó que la mujer de 84 años había muerto, según informan CNN y otros medios de comunicación, citando fuentes policiales.
Algunos medios ya habían reportado que recibieron notas de rescate vinculadas al caso en los días posteriores a la desaparición de Guthrie a inicios de febrero, desde su casa en las colinas a las afueras de Tucson.
CNN informó el lunes que una de esas notas revelaba que Nancy Guthrie había muerto, y que quienes la secuestraron no tenían intención de matarla, pero falleció poco después de su desaparición.
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CNN señaló que conocía el contenido de una de las notas y que una estación de televisión de Tucson había recibido dos comunicaciones.
CNN y la estación acordaron no divulgar el contenido de las notas públicamente para poder autenticar futuras comunicaciones con el secuestrador o secuestradores, según el reporte.
El Departamento del Sheriff del Condado de Pima se negó a comentar sobre el contenido de la nota. El FBI tampoco respondió a solicitudes de comentarios. La familia Guthrie no hizo publicaciones en redes sociales ni comentarios públicos sobre las notas el lunes.
Jessica Bobula, directora de noticias de la estación de televisión de Tucson KOLD, dijo el lunes que la cadena recibió varias notas tras la desaparición de Guthrie. Indicó que informaron a las autoridades y que solo han compartido lo que el FBI ha divulgado sobre las notas.
Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada o llevada contra su voluntad tras encontrar sangre cerca de la puerta principal de su casa. El FBI posteriormente difundió videos de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en el porche esa noche.
Voluntarios y equipos de búsqueda recorrieron el desierto cercano, lleno de cactus, arbustos y rocas, en las semanas posteriores a su desaparición. Un grupo de voluntarios realizó recientemente una búsqueda cerca de la frontera entre Arizona y México en busca de su cuerpo, pero no reportó hallazgos.