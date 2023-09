( The Associated Press )

Las autoridades en el sur de Pensilvania recomendaron este martes a los habitantes permanecer en interiores y cerrar sus casas y vehículos mientras sigue la búsqueda de un preso de origen brasileño que se fugó de una cárcel hace casi dos semanas y se le considera peligroso.

La policía estatal informó en la red social X (antes Twitter) que está persiguiendo a Danelo Souza Cavalcante en South Coventry Township, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de la prisión del condado Chester de donde se escapó el 31 de agosto.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que, en caso de ver al sospechoso, llamen al número de emergencias 9-1-1 y no se acerquen él.

Por lo menos un distrito escolar suspendió las clases el martes y otro dijo que mantendría a los alumnos en interiores. La policía cerró varias vías en el perímetro de búsqueda. Video de un punto de control muestra a los policías deteniendo a los vehículos que entraban o salían de la zona.

Búsqueda de Danelo Cavalcante en Glenmoore, Pensilvania. ( The Associated Press )

El lunes, funcionarios estatales y federales se defendieron ante acusaciones de que desperdiciaron una oportunidad de detener a Cavalcante, afirmando que la zona de búsqueda incluye densos bosques, túneles subterráneos y canales de desagües. Añadieron que tardaron más de dos horas en enterarse de que el prófugo fue avistado fuera del perímetro de búsqueda por primera vez.

El reo se salió de la zona de búsqueda de 13 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) el fin de semana y se robó una camioneta de una empresa de productos lácteos que estaba abierta y con las llaves adentro. Abandonó el vehículo a más de 32 kilómetros (20 millas) al norte, después de acudir a las casas de dos excolegas el sábado en la noche, sin obtener respuesta, informó la policía.

Cavalcante está desesperado, dijo el teniente coronel George Bivens, de la policía estatal, porque está pidiendo ayuda a gente con la que no ha hablado desde hace años.

“El hecho de que trató de comunicarse con gente con quien tuvo una conexión hace mucho tiempo me dice que no tiene una red de apoyo muy buena”, declaró Bivens. “Por lo tanto creo que está desesperado y es algo que he venido diciendo desde el principio. Y creo que mientras le presionamos, mientras más recursos y herramientas usamos contra él, tendremos más seguridad de capturarlo. Él no tiene lo que necesita para seguir así en el largo plazo”.

Cavalcante, de 34 años, escapó de la prisión del condado Chester mientras esperaba su traslado a la prisión estatal el 31 de agosto, después de ser sentenciado a cadena perpetua por asesinar a su exnovia a puñaladas en 2021. Los fiscales afirman que trató de silenciarla para que no revelara a la policía que lo buscaban en su natal Brasil por asesinato.