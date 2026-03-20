Barcelona, España. La investigación de las autoridades españolas concluyó que el joven estadounidense de 20 años James ‘Jimmy’ Gracey murió de forma accidental al caer al mar, después de salir de una discoteca en Barcelona, y, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, todo apunta a que se habría ahogado.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la playa del Somorrostro, próxima a la discoteca Shöko de la Vila Olímpica de Bacerlona, donde el estudiante norteamericano fue visto por última vez la madrugada del martes 17 de marzo, tras pasar una noche de fiesta con unos amigos.

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Las indagaciones de los Mossos d’Esquadra (policía catalana) concluyeron que el joven murió de manera accidental al caer al mar desde el espigón que separa la playa del Somorrostro del Port Olímpic, según informaron a EFE fuentes policiales este viernes.

Durante todo el jueves, los agentes desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de donde fue visto por última vez, aunque se intensificó sobre todo el rastreo en el mar, después de que se encontrara la cartera del joven en el agua, entre otros indicios que apuntaban a que podría ser localizado allí.

Finalmente, los buzos hallaron el cadáver en la zona de la playa del Somorrostro y del Puerto Olímpico, a más de cuatro metros de profundidad.

Gracey había acudido a la discoteca Shöko con unos amigos, pero no regresó a su alojamiento de alquiler, por lo que su entorno denunció la desaparición a la policía.

Era estudiante de la Universidad de Alabama y natural de un municipio cercano a Chicago, en el estado de Illinois, y había viajado a Barcelona para pasar las vacaciones de primavera (‘spring break’) y visitar a unos amigos en un intercambio de estudios.

Tras la desaparición, la familia escribió en redes sociales que James era un “hijo y hermano amable, responsable y devoto”. Parte de ella había viajado a Barcelona para seguir de cerca la operación policial.Fuentes policiales explicaron que en todo momento se tuvo informada a la familia del estudiante y se le prestó apoyo cuando fue localizado el cadáver. Un juzgado de Barcelona se ha hecho cargo del caso y está pendiente del resultado de la autopsia.