Bangor, Maine. Un avión privado que transportaba a ocho personas se estrelló el domingo al despegar en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

El Bombardier Challenger 600 se estrelló aproximadamente a las 7:45 de la tarde, y por el momento no había información sobre el estado de salud de los ocupantes. La FAA (siglas en inglés de la administración de aviación) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan.

El choque ocurrió mientras Nueva Inglaterra y gran parte de Estados Unidos lidian con una tormenta invernal masiva. Bangor experimentó el domingo una nevada constante al igual que muchas otras partes del país.

PUBLICIDAD

36 Fotos Una enorme tormenta invernal arrojó lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra el domingo.

El aeropuerto indicó en un comunicado que los socorristas ya se encontraban en el lugar del choque, y que el aeropuerto fue cerrado después de lo que describió como un incidente con una sola aeronave involucrada que partía del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Bangor ofrece vuelos directos a ciudades como Orlando, Florida, Washington D.C., y Charlotte, Carolina del Norte, y está ubicado a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Boston.

Durante todo el fin de semana, la enorme tormenta arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve en toda la mitad oriental de los Estados Unidos, paralizando gran parte del tráfico aéreo y terrestre y dejando sin luz a cientos de miles de hogares y negocios en el sureste.

El tráfico aéreo comercial también se vio gravemente afectado en buena parte de Estados Unidos.

Unos 12,000 vuelos fueron cancelados el domingo y casi 20,000 sufrieron retrasos, según el portal de rastreo de vuelos flightaware.com. Los aeropuertos en Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey fueron algunos de los afectados.

El Bombardier Challenger 600 es un jet de negocios de fuselaje ancho configurado para 9 a 11 pasajeros. Salió al mercado en 1980 como el primer jet privado con una ‘cabina para caminar’ y sigue siendo una opción popular de chárter, según aircharterservice.com.