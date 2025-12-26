Louisville. Un hombre que resultó herido en el incendio provocado por el accidente de un avión de carga de UPS el mes pasado en Kentucky falleció en Navidad, elevando a 15 la cifra de víctimas del siniestro, anunciaron las autoridades la noche del jueves.

Alain Rodríguez Colina trabajaba en un depósito de chatarra que quedó devastado cuando el avión de carga, completamente cargado de combustible para un vuelo a Hawái, se estrelló contra negocios cerca del aeropuerto de Louisville el 4 de noviembre. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmaron su muerte a través de redes sociales.

“Alain es la 15.ª víctima del accidente del vuelo UPS 2976”, dijo Greenberg. “Sufrió graves heridas durante el choque y falleció esta Navidad. Que la memoria de Alain sea una bendición”.

El propietario y CEO de Grade A Auto Parts & Recycling, Sean Garber, confirmó a WAVE-TV que Colina era uno de los empleados de la compañía. Trabajadores del depósito describieron la desesperada labor por ayudar a los sobrevivientes tras la explosión masiva, que también acabó con la vida de tres empleados y algunos clientes. Videos dramáticos captaron el avión estrellándose contra los negocios y estallando en una bola de fuego.

Tres pilotos y varias personas en tierra murieron fuera del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, donde UPS tiene su mayor centro de envíos, después de que el motor izquierdo del avión se desprendiera. Posteriormente, se detectaron grietas en el punto donde el motor se conectaba al ala, según informó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

A principios de este mes, un abogado presentó dos demandas por muerte injusta que alegan que la compañía continuó operando aeronaves más antiguas sin aumentar el mantenimiento más allá del programa regular. La demanda también incluye a General Electric, fabricante del motor del avión. Tanto UPS como GE han indicado que no comentan sobre demandas pendientes, aunque aseguraron que la seguridad sigue siendo su máxima prioridad mientras colaboran con la investigación federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha puesto en tierra todos los MD-11, que habían sido utilizados exclusivamente para transporte de carga durante más de una década.