Lo que parecía una tarde tranquila en las costas del estado de Florida se transformó en una escena de tensión y heroísmo para dos bañistas que decidieron salvarle la vida a un tiburón herido.

El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se puede apreciar el instante en el que un joven, sin dudarlo, arriesgó su propia integridad para auxiliar al enorme animal que luchaba por regresar al agua.

De acuerdo con la publicación, el incidente ocurrió el pasado 6 de abril, cuando dos hombres disfrutaban del clima en la playa y se percataron de que el ejemplar se encontraba varado en la arena.

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En las imágenes se puede observar que, una vez los bañistas notaron que el tiburón presentaba dificultades para moverse por una herida que tenía en la parte inferior de la cabeza y su distancia con el agua, decidieron intervenir de inmediato.

Pese al pánico que generaba la cercanía con el animal, uno de los jóvenes sujetó firmemente su aleta caudal para intentar arrastrarlo y liberarlo cuidadosamente.

En el clip se evidencia también cómo el hombre debió emplear toda su fuerza para mover y vencer el peso del ejemplar que, a causa de su lesión, se mostraba desorientado en la orilla de la playa.

Finalmente, tras varios segundos de tensión, los bañistas lograron que el tiburón alcanzara una zona con suficiente agua para retomar su camino. Cuando el animal recuperó el equilibrio, se alejó lentamente hacia mar abierto, dejando a los testigos sorprendidos.

Usuarios en redes sociales reaccionaron ante el heroísmo del joven

Como era de esperarse, las imágenes del rescate no tardaron en hacerse virales en las plataformas digitales, donde acumularon millones de reproducciones y desataron una ola de comentarios que resaltaron la nobleza y valentía de los bañistas.

“La gente dice: ‘¿por qué salvar a alguien que puede matar?’ Hermano, simplemente aléjense de las aguas profundas donde viven. También son organismos vivos, también tienen derecho a vivir en paz”, expresó un internauta ante los cuestionamientos de quienes calificaron el hecho como imprudente.

Pese a ello, la mayoría de los usuarios compartieron mensajes de agradecimiento para los hombres que no ignoraron la situación del tiburón y decidieron intervenir antes de que fuera demasiado tarde.