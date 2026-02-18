Melbourne, Australia. El desgarbado barril de un tiburón que navegaba lánguidamente por un lecho marino estéril demasiado profundo para que los rayos del sol lo iluminaran fue un espectáculo inesperado.

Muchos expertos pensaban que los tiburones no existían en las gélidas aguas de la Antártida antes de que este tiburón durmiente se acercara cautelosa y brevemente al foco de una cámara de vídeo, según declaró esta semana el investigador Alan Jamieson. El tiburón, filmado en enero de 2025, era un espécimen corpulento con una longitud estimada de entre 3 y 4 metros.

“No esperábamos ver tiburones, porque la regla general es que en la Antártida no hay tiburones”, explica Jamieson.

“Y ni siquiera es pequeño. Es un tiburón enorme. Estas cosas son tanques”, añadió.

La cámara, operada por el Centro de Investigación de las Profundidades Marinas Minderoo-UWA, que investiga la vida en las zonas más profundas de los océanos del mundo, se situó frente a las islas Shetland del Sur, cerca de la península Antártica. Esta zona se encuentra dentro de los límites del Océano Antártico, también conocido como Océano Austral, que se encuentra por debajo de la línea de los 60 grados de latitud sur.

El centro autorizó el miércoles a The Associated Press a publicar las imágenes.

El tiburón estaba a 490 metros de profundidad y la temperatura del agua era de 34.29 grados Fahrenheit.

En el encuadre aparece una raya inmóvil en el fondo del mar y aparentemente imperturbable ante el paso del tiburón. La raya, un pariente del tiburón que se parece a una pastinaca, no fue una sorpresa, pues los científicos ya sabían que su área de distribución se extendía tan al sur.

Jamieson, que es el director fundador del centro de investigación con sede en la Universidad de Australia Occidental, dijo que no podía encontrar ningún registro de otro tiburón encontrado en el Océano Antártico.

Peter Kyne, biólogo conservacionista de la Universidad Charles Darwin independiente del centro de investigación, coincidió en que nunca antes se había registrado un tiburón tan al sur.

El cambio climático y el calentamiento de los océanos podrían estar empujando a los tiburones hacia las aguas más frías del hemisferio sur, pero los datos sobre los cambios en el área de distribución cerca de la Antártida son limitados debido a la lejanía de la región, según Kyne.

Los tiburones dormilones, que se mueven lentamente, podrían llevar mucho tiempo en la Antártida sin que nadie se diera cuenta, afirmó.

“Esto es genial. El tiburón estaba en el lugar correcto, la cámara estaba en el lugar correcto y consiguieron esta gran filmación”, dijo Kyne. “Es bastante significativo”.

La población de tiburones dormilones en el Océano Antártico era probablemente escasa y difícil de detectar para los humanos, dijo Jamieson.

El tiburón fotografiado mantenía una profundidad de unos 500 metros a lo largo de un lecho marino que se inclinaba hacia aguas mucho más profundas. El tiburón mantuvo esa profundidad porque esa era la capa más cálida de varias capas de agua apiladas unas sobre otras hasta la superficie, dijo Jamieson.

El océano Antártico está fuertemente estratificado hasta una profundidad de unos 1,000 metros debido a propiedades contradictorias, como que el agua más fría y densa de la parte inferior no se mezcla fácilmente con el agua dulce que fluye del deshielo de la parte superior.

Jamieson espera que otros tiburones antárticos vivan a la misma profundidad, alimentándose de los cadáveres de ballenas, calamares gigantes y otras criaturas marinas que mueren y se hunden en el fondo.

Hay pocas cámaras de investigación situadas a esa profundidad específica en aguas antárticas. Las que hay sólo pueden operar durante los meses de verano del hemisferio sur, de diciembre a febrero.

Hay pocas cámaras de investigación situadas a esa profundidad específica en aguas antárticas. Las que hay sólo pueden operar durante los meses de verano del hemisferio sur, de diciembre a febrero.