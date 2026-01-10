Varios testigos presenciaron lo que habría sido el trágico ataque de un tiburón que le costó la vida a una mujer en las Islas Vírgenes.

El ataque ocurrió en horas de la tarde del jueves, cuando la víctima fatal, identificada como Arlene Lillis, de 56 años, se encontraba nadando en la playa Drosch.

El Departamento de Policía de las Islas Vírgenes (VIPD) informó que respondió a un presunto ataque de tiburón en la zona. Según el reporte oficial, hacia las 4:28 p. m., el centro de llamadas de emergencia 911 recibió múltiples alertas sobre el hecho.

Al lugar acudieron unidades de la Marina, así como personal de los Servicios Médicos de Emergencia y del Cuerpo de Bomberos. Los bomberos confirmaron que la mujer perdió un brazo como consecuencia del ataque.

Hombre que ayudó a Arlene Lillis entregó detalles de los hechos

El medio The St. Thomas Source conversó con el enfermero y exsalvavidas Christopher Carroll, quien relató que acababa de ingresar a su habitación, ubicada en el segundo piso del hotel Sand Castle on the Beach, cuando observó que algo inusual ocurría en la orilla de la playa.

Carroll explicó que desde su balcón escuchó lo que describió como un “grito atroz”, por lo que de inmediato pensó que se trataba de una emergencia médica. “Salí corriendo de mi habitación y fui a la playa”, señaló.

Al llegar, notó que todas las personas que se encontraban en el lugar miraban hacia el agua. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de una mujer que necesitaba ayuda, por lo que no dudó en sumergirse y dirigirse hacia ella.

Mientras se aproximaba, Carroll indicó al medio que observó una gran mancha de sangre alrededor de la mujer. “Me di cuenta de que no era solo un nadador en apuros”, afirmó.

Según The St. Thomas Source, el testigo lo primero que hizo fue girar boca arriba a Arlene Lillis para nadar con ella hasta la orilla, al tiempo que notaba la gravedad de sus heridas. “Tenía el brazo izquierdo amputado por debajo del codo, con solo la parte superior del húmero visible”, relató.

Debido a la magnitud de las lesiones, Carroll aseguró que pensó que se trataba de una mordedura de tiburón. Sin embargo, señaló que Lillis aún permanecía consciente en ese momento.

Estas fueron las últimas palabras de la mujer

En medio del intento por sacarla del agua, apareció Ryan Connot, quien acababa de realizar una actividad de buceo junto a su familia. Al escuchar los gritos, tomó sus aletas de snorkel y nadó hacia la mujer, sin saber exactamente qué había ocurrido.

“La agarré de la mano y comencé a remar con los pies hacia la orilla”, relató Connot, mientras Christopher Carroll lograba mantenerla a flote.

Connot le contó a The St. Thomas Source cuáles fueron unas de las últimas palabras que pronunció la mujer mientras se dirigían a la orilla. Primero, les dijo que “se llamaba Arlene”. “Eso fue como a mitad de camino. Creo que fue lo último que dijo”, recordó.

Posteriormente, durante la entrevista, Connot recordó otras palabras que la mujer también les expresó: “Voy a morir”. Ante esto, agregó: “Yo solo le decía: ‘No, Arlene, vas a estar bien’”. “Pensé que si la llevábamos a un hospital, tendría una oportunidad de luchar”, afirmó.