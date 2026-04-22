WASHINGTON. La nueva celebridad de moda en Washington, D.C., es la cría de elefante asiático Linh Mai, que debutó en público el miércoles en el Zoológico Nacional Smithsonian. Es la primera cría de elefante nacida en el zoo en 25 años.

La madre elefante Nhi Linh dio a luz a Linh Mai el 2 de febrero, tras casi dos años de embarazo.

Robbie Clark, encargado de elefantes del zoo, dijo: “Linh Mai es un encanto, es una elefantita fantástica para conocer”.

“Es muy curiosa”, añade Clark. “Está aprendiendo a ser muy juguetona con el enriquecimiento y el entorno en el que vive, y tiene confianza en sí misma”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.