Karina Largo y su esposo se dirigieron de urgencia al centro médico, en el estado de Utah, cuando el trabajo de parto avanzó más rápido de lo esperado.

La mujer relató que su intención inicial era dar a luz en una habitación preparada para el procedimiento. “Sí, quería estar en una habitación”, declaró a KSL, afiliada de NBC. “Siempre te imaginas rodeada de médicos y enfermeras ayudándote”.

Durante el trayecto, las contracciones se intensificaron de forma repentina. Largo recordó: “Rompí aguas cerca de Center Street y McDonald’s. Sentí que necesitaba pujar, y mi esposo me dijo: ‘Espera un poco más’. Lo intenté, pero le dije: ‘No puedo, tengo que pujar ya’”.

La pareja llegó al hospital alrededor de las 2:49 a.m., hora local. Según relató la madre, el esfuerzo por avanzar hacia el interior fue inmediato. “Lo estaba jalando y tirando de él”, dijo al referirse a su esposo mientras intentaban cruzar el vestíbulo.

Un parto inesperado en el vestíbulo

El personal médico se percató de la situación luego de que una persona observara a Largo desde una ventana. Jessica Foutz, enfermera de partos, explicó que este tipo de situaciones pueden presentarse sin previo aviso. “Quiero decir, los bebés vienen cuando quieren”. En la misma línea, añadió: “La gente entra en trabajo de parto y, a veces, el parto es muy, muy rápido”.

La enfermera Corrina Bacon describió el momento en que notaron la urgencia del caso. “Levantó la vista y vio que alguien entraba por la puerta y dijo: ‘Creo que necesito ir a buscarles una silla de ruedas’”, relató. “Cuando salió corriendo a buscarla, echamos un vistazo por la ventana y vimos que estaba bastante incómoda”.

Antes de que pudieran trasladarla, el nacimiento ya era inminente. Largo recordó el apoyo recibido en ese momento: “Sólo quiero acostarme y tener al bebé aquí, y las enfermeras fueron muy amables”.

El bebé, llamado Jaxson, nació en el piso del vestíbulo apenas tres minutos después de que sus padres ingresaran al hospital. Para la madre, el momento tuvo un significado especial. “Fue el mejor regalo. Un nacimiento sencillo”, afirmó.

Solo después del parto, Largo notó el lugar exacto donde había ocurrido todo. “Ni siquiera me di cuenta de que estaba debajo del árbol hasta que miré hacia arriba y pensé: ‘¡Ay! ¡Las ramas!’”, contó. “Definitivamente fue un regalo inesperado, y me encantó”.

Jaxson se sumó a su hermano y hermana mayores, quienes reaccionaron con entusiasmo ante su llegada y comentaron que era “un bebé lindo, así que supongo que lo conservaremos”. La familia, incluso, recibió el árbol de Navidad que se convirtió en parte de la historia del nacimiento.

Sobre la coincidencia de la fecha, Largo reflexionó: “Realmente no quería que viniera durante la Navidad, pero Dios sabe que es el momento” y concluyó: “Él sabía que necesitaba este regalo ahora mismo, así que estoy muy emocionado”.