WASHINGTON. El presidente Joe Biden está considerando seriamente propuestas para establecer límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, y un código de ética que sería aplicable en virtud de la ley en medio de crecientes preocupaciones de que los jueces no rinden cuentas, según tres personas informadas sobre los planes.

Esto supondría un cambio importante para Biden, ex presidente del Comité Judicial del Senado, que durante mucho tiempo se ha resistido a las peticiones de reforma del alto tribunal, aunque desde que asumió el cargo ha sido cada vez más claro en su creencia de que el tribunal está abandonando la interpretación constitucional dominante. The Washington Post fue el primero en informar de los detalles.

Cualquier cambio requeriría la aprobación del Congreso, lo que sería poco probable en un Congreso dividido. Pero con el candidato republicano Donald Trump presumiendo de poner en el alto tribunal a los tres jueces que ahora forman parte de la mayoría conservadora, la petición de Biden de cambios importantes podría ayudar a animar a sus votantes.

Biden también está considerando pedir una enmienda constitucional que elimine la amplia inmunidad para los presidentes concedida por ese tribunal, después de que Donald Trump afirmara que era inmune a ser procesado por sus acciones del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus partidarios descendió violentamente sobre el Capitolio de Estados Unidos.

Las personas no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre propuestas que no han sido finalizadas y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La consideración de tales propuestas se produce en respuesta a la creciente indignación entre los demócratas por las opiniones de los tribunales superiores que anularon decisiones históricas sobre el derecho al aborto y las competencias reguladoras federales que se habían mantenido durante décadas. También han aumentado las dudas sobre la ética del tribunal tras las revelaciones sobre algunos de los jueces, como que Clarence Thomas había aceptado viajes de lujo de un megadonante del Partido Republicano.

El Tribunal Supremo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la propuesta.

Biden, hablando en una llamada de fin de semana con el Caucus Progresista del Congreso, habló de la posibilidad, dijeron las personas. Biden suele decir a los votantes que necesitan más demócratas en el Congreso y un demócrata en la Casa Blanca para contrarrestar el impacto del tribunal de tendencia conservadora, pero estas propuestas irían mucho más allá.

“Y por cierto, voy a necesitar su ayuda en el Tribunal Supremo, porque estoy a punto de salir. No quiero anunciarlo prematuramente, pero estoy a punto de salir con una importante iniciativa sobre la limitación del Tribunal y lo que hacemos, y he estado trabajando con expertos constitucionales durante los últimos tres meses, y necesito ayuda”, dijo, según una transcripción de la llamada.

Aproximadamente 2 de cada 3 estadounidenses se declararon a favor de la limitación de mandatos o de una edad de jubilación obligatoria para los jueces del Tribunal Supremo, según una encuesta realizada en 2022 por el Centro Associated Press-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Según la encuesta de junio sobre el tribunal, la confianza sigue siendo baja: 4 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que apenas confían en las personas que dirigen el Tribunal Supremo.

La encuesta reveló que 7 de cada 10 estadounidenses piensan que los jueces del alto tribunal están más influenciados por la ideología, mientras que sólo 3 de cada 10 adultos estadounidenses piensan que los jueces son más propensos a proporcionar un control independiente sobre otras ramas del gobierno siendo justos e imparciales.

En noviembre, el Tribunal adoptó su primer código ético. La política, acordada por los nueve jueces, no parece imponer nuevos requisitos significativos y deja su cumplimiento enteramente en manos de cada juez.

Los republicanos se han centrado durante años en rehacer el poder judicial federal y el Tribunal Supremo. Cuando el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky, era el líder de la mayoría, se negó incluso a reunirse en 2016 con el candidato elegido por Obama para el alto tribunal, el actual fiscal general Merrick Garland, juez federal en ese momento. La nominación se estancó hasta que un presidente republicano, Trump, asumió el poder.

Los miembros del partido republicano apoyaron a Trump por su promesa de nombrar al mayor número posible de jueces. Su apuesta funcionó. Trump acabó nominando a tres jueces para el Tribunal Supremo y a 54 para tribunales federales de apelación, con lo que reconfiguró los tribunales para toda una generación.

Los demócratas comprenden ahora por fin el poder de los jueces como instrumento de voto, y Biden ha hecho de los nombramientos judiciales una prioridad, nombrando un número récord de jueces para un presidente en este punto de su primer mandato, incluyendo algunas de las selecciones más diversas hasta ahora en el poder judicial. Biden habla a menudo de estos logros durante su campaña de reelección, pero los demócratas le han presionado para que vaya más allá.