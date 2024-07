WASHINGTON. Un miembro del equipo de seguridad de la jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor disparó a un hombre armado durante un intento de robo de auto, según documentos judiciales.

Dos oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) se encontraban de servicio en un vehículo del gobierno en Washington, D.C., sobre la 1 de la madrugada del 5 de julio. Se enfrentaron a un hombre que salió de una minivan plateada y le apuntó a uno de ellos con una pistola a través de la ventanilla del conductor, según una denuncia penal. El coche no llevaba distintivos, pero los dos iban vestidos con camisas de los U.S. Marshals.

PUBLICIDAD

El alguacil sacó su arma de reglamento y disparó al hombre cuatro veces, alcanzándole en la boca. A continuación, le prestó los primeros auxilios mientras la minivan se alejaba, según los cargos. El sospechoso fue hospitalizado y detenido como sospechoso de intento de robo de vehículo y resistencia a la autoridad.

Una portavoz de los U.S. Marshals confirmó que los agentes formaban parte del destacamento de protección de los jueces del Tribunal Supremo. Los agentes estaban apostados cerca de la casa de Sotomayor.

Sotomayor no fue mencionada directamente en los documentos judiciales y no hay indicios de que fuera el objetivo del ataque.

El incidente se produce después de una serie de robos de autos de alto perfil en la capital de la nación el año pasado. Otras víctimas fueron un diplomático de los Emiratos Árabes Unidos y el representante de Texas Henry Cuellar. El año pasado, los agentes del Servicio Secreto que protegían a la nieta del presidente Joe Biden también abrieron fuego después de que tres personas intentaran irrumpir en un vehículo no identificado del Servicio Secreto. Nadie resultó herido.

El número total de robos de vehículos está disminuyendo en lo que va de año, según los datos de la policía.