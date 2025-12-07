Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron un brote de norovirus a bordo del crucero AIDAdiva, que dejó a más de 100 de pasajeros y tripulantes con síntomas gastrointestinales durante su recorrido mundial.

De acuerdo con el informe del CDC, el brote fue identificado el 30 de noviembre, mientras el barco realizaba su travesía de 133 días por distintos puertos internacionales. Antes de la detección, el AIDAdiva había hecho escalas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston (Carolina del Sur).

Al menos 95 de los 2,007 pasajeros reportaron síntomas compatibles con la enfermedad, así como seis de los 640 miembros de la tripulación, según los registros oficiales del CDC.

PUBLICIDAD

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa inflamación del estómago e intestinos, provocando vómitos, diarrea y malestar general, según los CDC. Se propaga con facilidad en espacios cerrados y concurridos, como cruceros, escuelas y hospitales. Aunque los síntomas suelen ser incómodos, por lo general desaparecen en pocos días en la mayoría de las personas.

La mayoría de los afectados presentaron síntomas clásicos de gastroenteritis — principalmente vómitos y diarrea —, según el informe del CDC. En respuesta, la naviera implementó su plan de contingencia: aisló a los pasajeros y tripulantes enfermos y reforzó los protocolos de limpieza y desinfección.