( The Associated Press )

El enorme buque portacontenedores que causó el mortal colapso de un puente de Baltimore al parecer experimentó problemas eléctricos antes de zarpar del puerto, dijo el lunes a The Associated Press alguien con conocimiento de la situación, horas después que el FBI anunció una investigación sobre lo sucedido.

El Dali salió del puerto de Baltimore la madrugada del 26 de marzo cargado de mercancías con rumbo a Sri Lanka cuando chocó contra uno de los pilares que sostenían el puente y provocó el derrumbe de la estructura sobre el río Patapsco. Seis trabajadores de mantenimiento murieron y sólo tres cadáveres se han recuperado.

PUBLICIDAD

Al parecer, el buque experimentó problemas eléctricos antes de zarpar del puerto, dijo una persona al tanto de lo sucedido que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer comentarios. Señaló que las alarmas se dispararon en los contenedores refrigerados del barco mientras aún estaba atracado en Baltimore, lo que probablemente indicaba un suministro de energía inconsistente.

La tripulación estaba al tanto de los problemas e indicaron que se atenderían, según la persona.

Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) han dicho que su investigación incluirá una indagación sobre si el barco experimentó problemas de energía antes de comenzar su viaje.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo la semana pasada que los investigadores se centraban en el sistema eléctrico del enorme buque mercante que se salió de su rumbo. El barco sufrió problemas eléctricos unos momentos antes del siniestro, como indican videos en que se ve cómo sus luces se apagan y vuelven a encenderse.

Homendy dijo que la información obtenida del sistema de grabación de datos del barco era relativamente básica, “de modo que la información en la sala de máquinas nos ayudará enormemente”.

El FBI indicó el lunes que está llevando a cabo una pesquisa penal sobre el colapso del puente que se centra en las circunstancias que condujeron al mismo y si se siguieron todas las leyes federales, según otra persona familiarizada con el asunto. La persona no estaba autorizada a comentar públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Agentes del FBI estaban a bordo del carguero el lunes realizando actividades policiales, dijo la agencia en un comunicado. No dio más detalles y dijo que no haría más comentarios sobre la investigación, que fue reportada por primera vez por The Washington Post.

Por su parte, el alcalde Brandon Scott emitió un comunicado el lunes anunciando una asociación con dos despachos de abogados para “iniciar acciones legales para responsabilizar a los malhechores” y mitigar el daño a la gente de Baltimore.