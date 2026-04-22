IOWA CITY, Iowa. La policía busca a un joven de 17 años acusado de intento de asesinato tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en una zona de ocio nocturno cerca del campus de la Universidad de Iowa, informaron las autoridades el miércoles.

Cinco personas recibieron atención médica por heridas de bala, entre ellas tres estudiantes de la Universidad de Iowa. Una mujer permanecía en estado crítico el miércoles tras sufrir una herida grave en la cabeza, declaró el jefe de policía de Iowa City, Dustin Liston.

Las autoridades indicaron que se emitió una orden de arresto contra el joven de 17 años presuntamente involucrado en la pelea, y añadieron que los informes señalan que podrían haber participado hasta 40 personas. Los agentes fueron enviados al lugar de la pelea y llegaron en 45 segundos, dijo Liston.

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Tras alejarse de los demás participantes, el sospechoso presuntamente disparó seis veces contra la concurrida zona peatonal, indicó Liston. La zona peatonal del centro de Iowa City está repleta de tiendas, bares y restaurantes.

El menor de edad de Cedar Rapids, Iowa, será acusado inicialmente como adulto, tal como lo exige la ley de Iowa para los cargos por delitos graves con violencia contra una persona de 16 años o más, declaró Rachel Zimmermann Smith, fiscal del condado de Johnson.

Los cargos, que incluyen cinco cargos de intento de asesinato, se presentarán una vez que el sospechoso sea detenido, agregó.

Liston indicó que la investigación continúa y se esperan cargos adicionales. Ya se han ejecutado alrededor de treinta órdenes de registro.

“Seguiremos trabajando incansablemente para que los responsables rindan cuentas”, afirmó, y añadió que se insta a cualquier persona con información sobre el incidente o el sospechoso a que se presente.

Las cinco víctimas no eran “objetivos del tiroteo”, declaró Liston. “No tenemos motivos para creer que estuvieran relacionadas con la pelea que precedió al tiroteo”.

Liston también proporcionó detalles sobre las lesiones de las otras cuatro víctimas, incluyendo una herida de bala en el brazo y el pecho, dos heridas de bala en una o ambas piernas y una herida de bala en el costado del abdomen. Uno de ellos sigue hospitalizado en estado estable y tres ya han sido dados de alta, dijo.