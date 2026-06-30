Los fotógrafos de cualquier país tienen abierta una nueva oportunidad para impulsar sus proyectos creativos en Estados Unidos.

La organización sin ánimo de lucro Light Work abrió la convocatoria de su programa internacional de residencias artísticas para 2027, una iniciativa que ofrece un mes de trabajo en Syracuse, estado de Nueva York, acompañado de un apoyo económico de $7,500.

Fundada en 1973, Light Work desarrolla programas dirigidos a artistas que trabajan con fotografía e imagen. Cada año selecciona entre 12 y 15 participantes de diferentes países para que desarrollen sus proyectos en un entorno especializado, con acceso a espacios de producción y acompañamiento profesional.

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¿Qué ofrece la residencia?

Los artistas elegidos recibirán un estipendio de $7,500, además de un apartamento amueblado durante toda la residencia.

El programa también brinda acceso permanente a las instalaciones de Light Work, entre ellas un laboratorio fotográfico profesional, con el propósito de que los participantes puedan concentrarse exclusivamente en el desarrollo de sus obras.

La residencia contempla, además, el acompañamiento del equipo de la organización durante toda la estancia. Al finalizar el proceso, el trabajo realizado será publicado en “Contact Sheet: The Light Work Annual”, la publicación anual de la institución, junto con un ensayo elaborado especialmente para el artista seleccionado.

Otro de los beneficios es que las obras producidas durante la residencia pasan a integrar la colección permanente de Light Work. Desde la creación del programa, más de 400 artistas de distintos estados de Estados Unidos y de más de 50 países han participado en esta iniciativa, que se ha consolidado como una plataforma de proyección para fotógrafos y creadores visuales.

¿Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo?

La convocatoria está abierta a personas de cualquier nacionalidad que trabajen con fotografía o medios basados en la imagen.

La organización no exige una trayectoria profesional mínima, por lo que pueden participar tanto artistas emergentes como quienes ya cuentan con experiencia, siempre que presenten un proyecto con potencial de desarrollo.

Las postulaciones se realizan únicamente a través de la plataforma digital SlideRoom. El proceso es completamente virtual y, en términos generales, no requiere el envío de materiales físicos. La convocatoria tiene una tarifa de procesamiento de $10 dólares, cobrada directamente por la plataforma y no por Light Work.

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El plazo para presentar la solicitud al programa internacional de residencias para 2027 vence el 1 de julio de 2026.

Light Work también administra un programa de becas para fotógrafos residentes en determinadas zonas del estado de Nueva York, pero esa convocatoria tiene requisitos distintos y no aplica para postulantes internacionales.

Si la fotografía hace parte de su proyecto de vida, esta convocatoria puede convertirse en una oportunidad para fortalecer su trabajo y proyectarlo en un nuevo escenario.