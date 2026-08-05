Los restos de un hombre reportado como desaparecido en julio fueron hallados enterrados en el patio de la vivienda donde residía, en Yucca Valley, California.

Según la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino, difundida por The New York Post, Daniel Howard Joslin, de 61 años, fue reportado como desaparecido el pasado 3 de julio, luego de que sus familiares pasaran 10 días sin tener noticias de él y sin recibir respuesta a sus llamadas o mensajes. Inicialmente, sus allegados creían que podía haberse trasladado a Oregón, por lo que no se alarmaron de inmediato. Sin embargo, al no lograr comunicarse con él, decidieron acudir a las autoridades.

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La Policía no encontró evidencia de que Joslin se hubiese subido a un avión, por lo que mantuvieron la investigación como persona desaparecida.

Daniel Howard Joslin, cuyos restos fueron encontrados en el patio de la casa donde residía ( Fotocaptura )

Como parte de la pesquisa, detectives obtuvieron una orden de registro y allanaron la vivienda que Joslin compartía con su compañero de casa, Cris Jones. Durante la inspección de la propiedad, encontraron una tumba poco profunda con restos humanos en el patio trasero. Tras el análisis forense, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Joslin.

Jones, de 60 años, fue identificado como sospechoso y posteriormente arrestado el pasado 2 de agosto. Actualmente enfrenta un cargo de asesinato.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre el presunto motivo del crimen. La investigación continúa mientras Jones permanece bajo custodia.