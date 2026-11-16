California donará 1,300 camas de hospital, millones de vendajes y otros suministros médicos a Ucrania para ayudar a atender a las personas heridas durante la guerra con Rusia, anunció el lunes el gobernador Gavin Newsom, tras viajar a ese país.

El gobernador demócrata del estado más poblado de Estados Unidos informó que visitó el domingo la ciudad ucraniana de Leópolis para demostrar su respaldo al país en medio del prolongado conflicto bélico.

Explicó que los equipos donados provienen de suministros excedentes de California y se suman a otras aportaciones realizadas durante las primeras etapas de la guerra.

Newsom se prepara para dejar el cargo luego de ocho años como gobernador y considera la posibilidad de aspirar a la presidencia de Estados Unidos en 2028.

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Una mujer mira cómo quedó su apartamento luego de un ataque ruso a la ciudad de Kyiv, Ucrania. ( The Associated Press )

El presidente republicano Donald Trump ha destacado recientemente las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el lunes, países de la Unión Europea acusaron a Rusia de intentar prolongar las negociaciones para terminar el conflicto, mientras continúa bombardeando centrales eléctricas y otras infraestructuras ante la proximidad del invierno.

En octubre, la Casa Blanca informó que la primera dama, Melania Trump, había negociado un alto el fuego para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y permitir la evacuación de civiles de una zona devastada por la guerra.

Entre los suministros enviados por California figura un hospital de campaña con capacidad para 50 camas, que incluye concentradores de oxígeno, sillas de ruedas y materiales para el tratamiento de heridas.

El estado también proporcionará más de 1,300 camas hospitalarias adicionales, más de 11 millones de vendajes, miles de kits para atender heridas y 20 generadores eléctricos portátiles.

“El pueblo de Ucrania no eligió esta guerra”, expresó Newsom en un comunicado. Añadió que “ningún pueblo que lucha por su libertad debería tener que preguntarse si está solo. California está del lado de Ucrania”.

Newsom indicó que durante su visita también acudió a los cementerios donde descansan soldados ucranianos, recorrió un centro de rehabilitación para personas heridas en el conflicto y visitó empresas dedicadas al desarrollo de tecnología de defensa.

Durante las primeras etapas de la guerra, California había proporcionado cinco estaciones médicas de campaña, más de 4,300 chalecos antibalas y cerca de 1,600 cascos, informó la oficina del gobernador.