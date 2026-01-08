WASHINGTON. En un notable rechazo al liderazgo republicano, la Cámara de Representantes aprobó el jueves, por 230 votos a favor y 196 en contra, una legislación que extendería los subsidios a la atención médica vencidos para quienes reciben cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. 17 legisladores republicanos renegados se unieron a todos los demócratas para votar a favor de la medida.

La votación del tema se produjo después de que un puñado de republicanos firmara una llamada “petición de descargo” para desbloquear el debate, ignorando las objeciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El proyecto de ley ahora pasa al Senado, donde aumenta la presión para un acuerdo bipartidista.

Juntas, las escasas coaliciones políticas se apresuran a resolver el estancamiento en torno a los créditos fiscales mejorados que se implementaron durante la crisis de l COVID-19, pero que expiraron a finales del año pasado tras no llegar a un acuerdo durante el cierre del gobierno. “La crisis de asequibilidad no es un ‘engaño’, es muy real, a pesar de lo que Donald Trump ha dicho”, declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, invocando las declaraciones del presidente.

“Los demócratas dejaron claro antes del cierre del gobierno que estaríamos en esta lucha por la asequibilidad hasta que la ganáramos”, afirmó. “Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso significativo hacia adelante”.

Antes de la votación, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, estimó que el proyecto de ley, que otorgaría una extensión de tres años del subsidio, aumentaría el déficit del país en aproximadamente $80.6 mil millones a lo largo de la década. Al mismo tiempo, aumentaría el número de personas con seguro médico en 100,000 este año, 3 millones en 2027, 4 millones en 2028 y 1.1 millones en 2029, según la CBO.

Apoyo creciente para extender los subsidios del Obamacare

Johnson, republicano por Luisiana, trabajó durante meses para evitar esta situación. Su oficina argumentó el jueves que la financiación federal de la atención médica durante la era del COVID-19 está plagada de fraude e instó a votar en contra.

En el pleno, los republicanos también argumentaron que los legisladores deberían centrarse en reducir los costos del seguro médico para la población en general, no solo para aquellos inscritos en los planes de la ACA.

“Solo el 7% de la población depende de los planes del mercado de Obamacare. Esta cámara debería centrarse en ayudar al 100% de los estadounidenses”, dijo el representante Jason Smith, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Si bien el impulso de la votación muestra el creciente apoyo a las exenciones fiscales que han ayudado a unos 22 millones de estadounidenses a tener acceso al seguro médico, el Senado no estaría obligado a abordar el proyecto de ley de la Cámara y ya lo ha rechazado en una ocasión.

En cambio, un pequeño grupo de senadores de ambos partidos ha estado trabajando en un plan alternativo que podría encontrar apoyo en ambas cámaras y convertirse en ley. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó que para que cualquier plan encuentre apoyo en su cámara, deberá establecer límites de ingresos para garantizar que la ayuda financiera se centre en quienes más la necesitan. Él y otros republicanos también quieren garantizar que los beneficiarios tengan que pagar al menos una cantidad nominal por su cobertura.

Finalmente, Thune afirmó que sería necesario ampliar las cuentas de ahorro para gastos médicos, que permiten ahorrar dinero y retirarlo libre de impuestos, siempre que se gaste en gastos médicos calificados.

La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire, quien participa en las negociaciones sobre las reformas y los subsidios para la Ley de Atención Médica Asequible, afirmó que existe un acuerdo para abordar el fraude en la atención médica.

“Reconocemos que millones de personas en este país van a perder —están perdiendo, han perdido— su seguro médico porque no pueden pagar las primas", declaró Shaheen. Así que estamos intentando ver si podemos llegar a un acuerdo que ayude, y cuanto antes, mejor.

Trump ha presionado a los republicanos para que envíen dinero directamente a los estadounidenses para las cuentas de ahorro para la salud, de modo que puedan eludir al gobierno federal y gestionar el seguro por su cuenta. Los demócratas rechazan en gran medida esta idea, considerándola insuficiente para cubrir los altos costos de la atención médica.

Los republicanos eluden a sus líderes.

La acción de los republicanos para forzar una votación ha sido una afrenta para Johnson y su equipo de liderazgo, quienes esencialmente perdieron el control de lo que se debate en la Cámara de Representantes cuando los legisladores republicanos se unieron a los demócratas para buscar una solución alternativa.

Después de que el cierre del gobierno del año pasado no resolviera el problema, Johnson había considerado permitir que los legisladores republicanos más vulnerables políticamente tuvieran la oportunidad de votar sobre otro proyecto de ley de atención médica que extendería temporalmente los subsidios e incorporaría cambios.

Pero después de días de discusiones, Johnson y el liderazgo republicano se alinearon con el ala más conservadora, que ha criticado los subsidios por apuntalar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que consideran un programa gubernamental fallido. Presentó una modesta propuesta de reforma sanitaria que fue aprobada, pero se ha estancado. Fue entonces cuando los legisladores de base tomaron cartas en el asunto, ya que muchos de sus electores se enfrentaban a un aumento vertiginoso de las primas del seguro médico.