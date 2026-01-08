WASHINGTON. Una coalición bipartidista se impuso al líder cameral Mike Johnson y la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y votó el miércoles a favor de impulsar una medida que reactivaría un subsidio mejorado de la era de la pandemia que redujo los costos del seguro médico para aproximadamente 22 millones de personas, pero que había expirado el mes pasado.

El resultado de 221 votos a favor y 205 en contra fue una prueba clave antes de la aprobación del proyecto de ley, prevista para el jueves. Y esto se produjo porque cuatro legisladores centristas republicanos se unieron a los demócratas para firmar una llamada petición de descargo para forzar la votación. Después de que el cierre del gobierno del año pasado no resolviera el problema, afirmaron que no hacer nada no era una opción, ya que muchos de sus electores se enfrentaron a un aumento vertiginoso en las primas del seguro médico a partir de este mes.

El representante Mike Lawler de Nueva York, uno de los republicanos que cruzó las líneas partidistas para respaldar la propuesta demócrata, la presentó como un vehículo que los senadores podrían utilizar para alcanzar un acuerdo. “Sin importar el tema, si la Cámara presenta un apoyo bipartidista relativamente sólido, facilita que los senadores lo logren”, dijo Lawler.

Finalmente, nueve republicanos se unieron a los demócratas para impulsar la medida.

Los republicanos eluden a sus líderes

Si finalmente tiene éxito en la Cámara esta semana, la votación demostraría que existe apoyo bipartidista para la propuesta de extensión de tres años de los créditos fiscales disponibles para quienes contratan seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare. La acción de forzar una votación ha sido una afrenta para Johnson y los líderes republicanos, quienes esencialmente perdieron el control de su mayoría en la Cámara cuando los legisladores renegados se unieron a los demócratas para buscar una solución alternativa.

Pero el Senado no está obligado a abordar el proyecto de ley.

En cambio, un pequeño grupo de miembros de ambos partidos está trabajando en un plan alternativo que podría encontrar apoyo en ambas cámaras y convertirse en ley. Una propuesta sería acortar la extensión del subsidio a dos años e implementar cambios en el programa. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó que cualquier plan aprobado en el Senado deberá establecer límites de ingresos para garantizar que se centre en quienes más necesitan la ayuda y que los beneficiarios tengan que pagar al menos una cantidad nominal por su cobertura.

De esta manera, afirmó, “las compañías de seguros no pueden manipular el sistema e inscribir automáticamente a las personas”. Finalmente, Thune añadió que sería necesario ampliar las cuentas de ahorro para la salud, que permiten a las personas ahorrar dinero y retirarlo libre de impuestos, siempre que se gaste en gastos médicos calificados.

Los demócratas están presionando sobre el tema

No está claro si las negociaciones darán como resultado un proyecto de ley que el Senado aborde. Los demócratas están dejando claro que el aumento en los costos del seguro médico que enfrentan muchos estadounidenses será un eje central de sus esfuerzos para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de otoño. El líder demócrata Hakeem Jeffries, quien lideró los esfuerzos de su partido para impulsar la atención médica, instó especialmente a los republicanos en distritos electorales competitivos a unirse si realmente querían evitar aumentos drásticos en las primas para sus electores. Antes de la votación del miércoles, instó a sus colegas a “abordar la crisis de la atención médica en este país y garantizar que decenas de millones de personas tengan la posibilidad de consultar a un médico cuando lo necesiten”.

Los representantes republicanos Brian Fitzpatrick, Robert Bresnahan y Ryan Mackenzie, todos de Pensilvania, y Lawler firmaron la petición de los demócratas, alcanzando la cifra mágica de 218 votos necesaria para forzar una votación en la Cámara de Representantes. Los cuatro representan distritos clave cuyas contiendas electorales ayudarán a determinar qué partido tomará las riendas de la Cámara el próximo año.

Johnson, republicano por Luisiana, había discutido la posibilidad de permitir que los legisladores republicanos más vulnerables políticamente votaran sobre proyectos de ley que extenderían temporalmente los subsidios, a la vez que incorporarían cambios como límites a los ingresos de los beneficiarios. Pero tras días de debates, la dirección se alineó con el ala más conservadora de la conferencia del partido, que ha criticado los subsidios por considerarlos un apoyo a un programa fallido.

Los legisladores recurren a las peticiones de descargo para mostrar su apoyo a una medida y potencialmente forzar una votación en la Cámara de Representantes, pero rara vez tienen éxito. Esta sesión del Congreso ha sido una excepción.

Por ejemplo, una votación que exige al Departamento de Justicia que publique los archivos de Jeffrey Epstein se produjo después de que los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, presentaran una petición sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Esta iniciativa emblemática contó con el respaldo de todos los demócratas de la Cámara de Representantes y cuatro republicanos.