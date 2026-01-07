Washington. Donald Trump acusó este miércoles a la mujer, que falleció en un tiroteo a manos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE, en ingles) en Minéapolis, de resistirse, así obstruir el trabajo de los agentes y acusó a la “izquierda radical” de estar detrás del suceso.

“La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social en reacción a la muerte de la mujer a manos de agentes migratorios en la mayor ciudad del estado de Minnesota.

El mandatario agregó que “estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales de ICE”.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) le disparó a la mujer este miércoles mientras los oficiales estaban realizando un operativo a gran escala en la ciudad, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su cuenta de la plataforma X.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos “utilizó el vehículo” de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En vídeos compartidos en redes sociales, se ve como la mujer que conducía una camioneta oscura fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a uno de los agentes como aseguró el mandatario.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y segundos después, el coche chocó contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en Estados Unidos.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una conferencia de prensa que el tiroteo que cobró la vida de esta mujer, aún no identificada, era “de esperar” debido al gran dispositivo de ICE desplegado en la ciudad y “totalmente evitable”.

Las redadas migratorias en Minneapolis se han intensificado en los últimos meses como parte de la estrategia del Gobierno federal para aumentar las detenciones de inmigrantes en situación irregular -con especial énfasis en la comunidad somalí, duramente criticada por Trump-, política que ha generado protestas recurrentes en la ciudad y tensiones entre las autoridades federales y grupos comunitarios.