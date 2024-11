( The Associated Press )

Reading, Pensilvania. La víspera del día de las elecciones, Carmen Hernández, una joven de 17 años, sostenía una pancarta con la bandera de Puerto Rico afuera del mitin de Trump en Reading, Pensilvania, una ciudad de la que dos tercios de sus habitantes son hispanos.

“Lo que tú llamas basura es nuestro tesoro”, decía la pancarta.

Mientras que la campaña de Trump se distanció rápidamente de un comentario del comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico, en el que lo llamó una “isla flotante de basura”, el equipo de campaña de Kamala Harris y otros demócratas pasaron las últimas horas de la campaña de 2024 en el estado en disputa más importante del país vinculándolo con esa broma.

Harris dedicó gran parte de su último día completo en la campaña a contactar a los votantes hispanos en Pensilvania, un estado pendular que los demócratas consideran parte de su “muro azul” en el Colegio Electoral. Hizo varias escalas en lo que se conoce como el Corredor 222, después de la autopista que conecta pequeñas ciudades y pueblos al oeste y norte de Filadelfia.

Más de 315,000 personas de 18 años o mayores dicen ser puertorriqueños en Pensilvania. Y en un estado donde pequeños márgenes podrían decidir quién obtiene 19 votos en el Colegio Electoral, esa comunidad podría ser crucial para los demócratas, que buscan conservar a los votantes que han favorecido a su partido durante mucho tiempo, y para los republicanos, que intentan granjearse más adeptos entre este grupo demográfico.

La broma de Hinchcliffe en el mitin del Madison Square Garden le costó a Trump el respaldo del popular artista puertorriqueño Nicky Jam y le ganó a Harris el apoyo de la superestrella Bad Bunny, también de Puerto Rico.

Eddie Moran, alcalde de Reading y el primer hispano en ocupar el cargo en los 276 años de historia de su ciudad, dijo que le parecía irónico que “potencialmente sea Pensilvania quien vaya a decidir (quién es el próximo presidente), pero aún más los latinos”, en comunidades como Reading, por “algunas de las personas que en el pasado han sido las que menos se ha respetado para que tomen esa decisión”.

“Él continúa insultándonos al venir a tocar a nuestra puerta aquí en Reading, una comunidad que es 70% hispana. Y de esos, unos 30,000 son puertorriqueños”, dijo Moran sobre Trump. “Y aún así, aquí está él en un mitin hoy. ¿Qué tan insultante es eso?”.

Carmen Hernández, la adolescente que sostenía la pancarta afuera del mitin de Trump, dijo que aunque no puede votar el martes, toda su familia puertorriqueña votará por Harris.

“Estoy aquí porque quiero sentir un sentido de orgullo por proteger y defender mi isla”, dijo la estudiante de último año de secundaria.

En Allentown, Harris se refirió a su “compromiso de larga duración” con la isla, cuyos residentes son ciudadanos estadounidenses pero no tienen voz en el Colegio Electoral. Fat Joe, un rapero con ascendencia puertorriqueña, habló poco antes que Harris e instó a los votantes a apoyar a la demócrata.

“El otro día en el Madison Square Garden, eso no fue una broma, damas y caballeros. Eso no fue una broma”, dijo Fat Joe. “Llamar a Puerto Rico la isla de la basura, mis hispanos, ¿dónde está su orgullo?”.

En Reading, una multitud se reunió afuera de un restaurante puertorriqueño llamado Old San Juan Cafe para poder ver a la vicepresidenta, aunque sea de lejos. Flanqueada por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, Harris preguntó a los comensales sobre el restaurante y qué tipo de comida debería pedir para llevar, optando por una bolsa de plátanos machos, yuca y arroz.

“Estoy tan emocionada”, dijo Claudia Guzmán, de 52 años, que no había votado. “Nunca pensé que la vicepresidenta vendría aquí. Mañana voto por Kamala. Las mujeres están llegando al poder”.

El senador estadounidense Marco Rubio, un cubanoestadounidense, habló a los partidarios de Trump en español en un mitin en Reading el lunes, diciéndoles que el español “suena más apasionado” y pidiendo comprensión mientras decía en broma que hablaba cubano.

“Pero los boricuas me van a entender”, dijo, “y los dominicanos también”.

Trump, dijo en español, es “el único candidato que va a decir que de ahora en adelante ustedes van a ser su prioridad, no mandar trabajo a otros países, no mandar las factorías a otros países, no preocuparse de las necesidades de personas de otros países”.

Rubio no abordó directamente la broma del comediante y tampoco lo hizo Trump. En cambio, el expresidente ha elogiado su relación con la isla, diciendo “ayudamos a Puerto Rico más que nadie”.

En septiembre de 2020, después de críticas por una respuesta lenta a la devastación que dejó el huracán María en 2017, Trump destinó 13 mil millones de dólares en asistencia para reparar daños causados por huracanes años atrás. El mandatario visitó la isla dos semanas después del paso de la tormenta. Fue criticado por una presentación en la que lanzó rollos de toallas de papel a una multitud.

Emilio Feliciano, de 43 años, desestimó la broma de Hinchcliffe. Aunque su familia es puertorriqueña, dijo que le importaba más la economía y aún planea votar por Trump el martes.

“Tenemos asuntos más importantes que resolver. Nunca lloraré porque llamen basura a Puerto Rico”, dijo en el evento de Reading. “¿Va a estar segura la frontera? ¿Vas a mantener baja la criminalidad? Eso es lo que me importa”.

Pero Luis Colón, de 45 años, un puertorriqueño que vive en Reading, entró al mismo mitin, aunque planeaba votar por Harris. Dijo que los comentarios en el mitin de Trump eran una “vergüenza”.

“Sólo voy a ver la estupidez, el sinsentido. No voto por Trump; no apoyo a Trump. Trump no va por los hispanos; está en contra de nosotros. Trump nos va a tirar debajo del autobús”, dijo Colón.