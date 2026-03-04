Austin, Texas. El cantante y ganador del Grammy Bobby Pulido ganó el lunes las elecciones internas primarias del Partido Demócrata en Texas y será candidato a los comicios de medio término, según proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Pulido, un referente de la música tejana, originario del sur de Texas, se enfrentará en noviembre a la congresista Mónica De La Cruz, una republicana que ocupa actualmente el curul del distrito 15.

Con más del 90% de los votos escrutados, Pulido obtuvo un 68% del apoyo, frente a un 32% de su contrincante, la progresista Ada Cuellar, de acuerdo con la cadena CBS News.

PUBLICIDAD

Pulido ha liderado una campaña centrada en traer de vuelta al partido opositor a los latinos moderados y se define a sí mismo como un “demócrata conservador”.

El artista, originario de Edinburg (Texas), aspira a representar un distrito que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, y cuya población es en un 81% hispana.

A nivel nacional, los latinos muestran un creciente descontento con la gestión del actual gobierno. Un 70% de los hispanos desaprueba la manera en que Trump ejerce la presidencia, según una encuesta del centro de investigaciones Pew publicada en noviembre.