Además del estrés y la tensión generados por los recientes acontecimientos que han escalado el conflicto entre Estados Unidos e Irán, millones de estadounidenses tienen hoy, martes, una cita con las urnas para unas primarias que definirán la papeleta para las elecciones de medio término de noviembre.

Los estados de Texas, Carolina del Norte y Arkansas abrirán sus colegios electorales para que los votantes elijan, entre otros cargos, a los candidatos que buscarán llegar al Senado de Estados Unidos. Estas elecciones de medio término serán un termómetro del poder del Partido Republicano bajo la influencia de Donald Trump, mientras que el Partido Demócrata busca consolidar su posición para intentar recuperar el control de ambas cámaras del Congreso.

Esto es lo que debes saber sobre las primarias de hoy:

Texas puede ser catalogado como el estado con las primarias más esperadas y llamativas de hoy, pues tanto la del Partido Demócrata como la del Partido Republicano presentan contiendas que han acaparado la atención pública. Este estado, considerado históricamente un bastión del Partido Republicano, llega a las urnas tras la victoria en febrero del demócrata Taylor Rehmet en un distrito del Senado estatal que había sido republicano por más de 30 años, un resultado que generó sorpresa y fue descrito por el vicegobernador republicano Dan Patrick como “un llamado de atención para los republicanos en todo Texas”, donde los republicanos controlan todos los cargos estatales.

En la primaria republicana para el Senado, el actual senador John Cornyn —veterano legislador con amplia trayectoria— enfrenta una contienda ajustada con el fiscal general Ken Paxton y el congresista Wesley Hunt. Encuestas recientes muestran que ninguno de los tres está por encima del 50 %, lo que hace probable una segunda vuelta.

Por el lado demócrata, la representante federal Jasmine Crockett (D‑Dallas) y el representante estatal James Talarico (D‑Austin) se disputan la nominación al Senado en una carrera que también ha sido muy sonada. Crockett, conocida por su defensa de los derechos civiles y su fuerte base entre votantes afroamericanos, ha liderado algunos sondeos, mientras que Talarico ha logrado impulsar su campaña tras una entrevista con Stephen Colbert que fue retirada de la emisión nacional de CBS pero publicada en YouTube, donde acumuló millones de reproducciones y ayudó a aumentar su visibilidad y recaudación.

Talarico, quien también es pastor en formación, ha recaudado más de $13 millones durante su campaña, gran parte mediante donaciones pequeñas de simpatizantes a lo largo del estado, un dato que subraya el momentum que ha logrado en las últimas semanas.

En Carolina del Norte, las primarias también definirán quién representará a cada partido en la contienda por el Senado de los Estados Unidos. Por el Partido Demócrata, el exgobernador Roy Cooper se perfila como favorito entre varios aspirantes y busca consolidar su candidatura para enfrentar a los republicanos en las elecciones de noviembre. Cooper ha sido la figura más visible dentro de la primaria y su trayectoria como gobernador le ha dado una amplia ventaja en reconocimiento.

En la primaria republicana, la competencia parece estar más fragmentada luego de que el actual senador, Thom Tillis anunciara su retiro en junio pasado. Entre los candidatos se encuentran Michael Whatley, ex presidente del Comité Nacional Republicano y respaldado por sectores influyentes del partido; Don Brown, abogado y autor conservador; y Michele Morrow, activista del ala conservadora.

En Arkansas, el foco principal en estas primarias está en la carrera por el Senado de los Estados Unidos, donde el senador republicano Tom Cotton busca un tercer mandato representando al estado que ha sido dominado por el Partido Republicano en cargos federales y estatales durante años. Cotton enfrenta dos rivales en la primaria republicana, el activista Micah Ashby y el agente estatal Jeb Little.

Por el lado demócrata, los votantes decidirán quién será su nominado para enfrentar al eventual candidato republicano en la contienda de noviembre. Los aspirantes son Ethan Dunbar, alcalde de Lewisville, y Hallie Shoffner, agricultora y pequeña empresaria. Uno de los dos resultará elegido en esta primaria para representar al Partido Demócrata en un estado que no ha elegido a un candidato demócrata desde 2010.

Los colegios electorales en Texas, Carolina del Norte y Arkansas estarán abiertos hasta las 7:00 p.m.