La Policía de Puerto Rico informó el arresto de uno de los 12 más buscados a nivel isla por asesinato en primer grado, quien fue capturado en el estado de Nueva York.

Se trata de Yaniel Cirino, de 33 años, quien era buscado por un caso de asesinato ocurrido en el 2017 en Naguabo.

Según el informe, el arresto de Cirino se realizó en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York. No se informaron detalles adicionales sobre las circunstancias de su detención.

De acuerdo con la investigación, los hechos que se le imputan ocurrieron el 2 de noviembre de 2017 en la comunidad Estancias de Húcares, en Naguabo, donde presuntamente le dio muerte a balazos a Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años.

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En el 2025, las autoridades radicaron cargos en ausencia por asesinato en primer grado (artículo 93 A del Código Penal), y la jueza Liza M. Durán determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $1 millón.

Tras su arresto, Cirino fue trasladado a Puerto Rico y llevado al Tribunal de San Juan, donde se le realizaron las advertencias de rigor. Al no prestar la fianza, fue ingresado en la institución penal 705 de Bayamón.

Cirino tenía antecedentes penales por violencia doméstica.

El sargento Luis Torres supervisó la investigación bajo la dirección del teniente Agustín Crespo. El agente Héctor Parrilla Freytes tuvo a su cargo la pesquisa y el arresto.