El índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo federal aumentó 3.8% en comparación con abril de 2025, según datos publicados el martes.

En comparación mensual, los precios subieron 0.6% entre marzo y abril, impulsados por un aumento de 5.4% en la gasolina durante el mes; este incremento fue menor al alza de 0.9% registrada de febrero a marzo.

Las cifras del Departamento de Trabajo muestran que los precios de la gasolina están más de 28% por encima de los niveles de hace un año. La organización AAA indicó que el galón promedio de gasolina en Estados Unidos cuesta más de $4.50, alrededor de 44% más que en la misma época del año pasado.

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Sin incluir los volátiles costos de alimentos y energía, los llamados precios “básicos” del consumidor subieron 0.4% en abril respecto a marzo y 2.8% en comparación con abril de 2025, cifras moderadas que sugieren que el aumento en la energía aún no se ha trasladado ampliamente a otros productos.

Los precios de los alimentos aumentaron 0.7% de marzo a abril, impulsados por el alza en la carne, luego de haber bajado ligeramente el mes anterior.

La inflación había estado disminuyendo de forma relativamente constante desde su pico de 9.1% interanual en junio de 2022, un aumento causado por problemas en la cadena de suministro tras los confinamientos por la COVID-19 y por el impacto energético de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, la inflación se mantuvo por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.

Luego, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió cerrando el acceso al estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. Los precios de la energía se dispararon como consecuencia.

La Reserva Federal, que se esperaba que recortara las tasas de interés de referencia en 2026, ha adoptado una postura cautelosa mientras evalúa cuánto durará el conflicto y si el aumento de los precios de la energía se extenderá a otros productos y provocará un brote inflacionario más amplio.

El presidente Donald Trump ha criticado duramente a la Reserva Federal y a su presidente saliente, Jerome Powell, por negarse a reducir las tasas para impulsar la economía. Se espera que Kevin Warsh, la elección del presidente para suceder a Powell, sea confirmado por el Senado esta semana; sin embargo, no está claro si Warsh impulsaría recortes de tasas dadas las incertidumbres derivadas de la guerra, o si lograría el respaldo de los demás miembros del comité de política monetaria de la Fed.

Los estadounidenses están siendo presionados por los precios de la gasolina, que han superado los $4.50 por galón. Algunas empresas también están comenzando a sentir el impacto.

Por ejemplo, Whirlpool Corporation, fabricante de electrodomésticos KitchenAid y Maytag, informó la semana pasada que sus ingresos cayeron casi un 10% en su trimestre más reciente y señaló que la guerra ha provocado una “caída a nivel de recesión en la industria” que ha debilitado la confianza del consumidor.