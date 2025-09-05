Washington. El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció el jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Departamento de Defensa, calificó, en un comunicado oficial, este acto como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

Además, un portavoz del Pentágono, citado por medios estadounidenses, calificó la maniobra como una “demostración de fuerza innecesaria y peligrosa”, asegurando que la Marina estadounidense “continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional”.

El incidente ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump, realizara un ataque directo contra una embarcación que fue atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua y asegurar haber eliminado a 11 de sus miembros que trasladaban un cargamento de drogas.

El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4,500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el “combate contra el narcotráfico”.