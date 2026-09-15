Washington. La junta directiva del Centro Kennedy aprobó el martes cerrar la mayor parte del emblemático recinto de Estados Unidos para las artes escénicas, apenas unas horas después de que un juez federal impidiera que la institución devolviera el nombre del presidente Donald Trump al edificio.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que el cierre era necesario para hacer reparaciones de seguridad. Pero añadió que las reparaciones, para las que el Congreso ha asignado 257 millones de dólares, sólo se harán si se permitía seguir adelante con los planes de añadir su nombre al edificio. Un juez federal ha dicho dos veces que eso no puede ocurrir sin la aprobación del Congreso.

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“En pocas palabras, los demandados no pueden instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni para nada más en el Centro Kennedy sin la aprobación del Congreso”, dijo el juez federal de distrito Christopher Cooper en el fallo del martes.

Trump, quien fue nombrado presidente de la junta del Centro Kennedy el año pasado por miembros leales en la junta, participó en la reunión virtual de la junta y afirmó en redes sociales que el Departamento de Justicia apelaría el fallo de Cooper.

La reunión incluyó algunos argumentos tensos entre Trump y la representante Joyce Beatty, una demócrata de Ohio que ha encabezado la campaña para bloquear los intentos de conmemorar a Trump en el Centro Kennedy. En un momento, Beatty se refirió a Trump como alguien que causó “daño extremo”, según un participante en la reunión que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Trump dijo que Beatty era “incompetente” y que estaba “retrasando todo”.

“Usted está retrasando a todo el país”, respondió ella.

Los acontecimientos dejaron en el limbo el destino de una de las instituciones culturales más prominentes de Estados Unidos, un lugar donde presidentes, legisladores y celebridades de todas las ideologías políticas se han reunido durante décadas para reconocer y celebrar lo mejor de las artes y la cultura estadounidenses.

Los líderes del recinto han argumentado que el enorme edificio, cuya construcción comenzó en 1965, necesitaba urgentemente renovaciones. Un colapso parcial del techo en el pasillo principal del edificio este mes intensificó los llamados a realizar renovaciones.

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Pero la insistencia de Trump en un reconocimiento físico de su trabajo en el edificio ha sido un punto de fricción persistente, alejando a muchos de los partidarios de la institución y enfrentando repetidos obstáculos legales.

La pelea por el Centro Kennedy marca un raro revés en la apuesta del segundo mandato de Trump por rehacer drásticamente la capital del país según sus gustos dorados. Ha demolido el Ala Este de la Casa Blanca y la está reemplazando con un salón de baile, y planea construir un Arco del Triunfo cerca del Cementerio Nacional de Arlington. También está considerando una renovación de un campo de golf a lo largo del río Potomac.

La junta directiva del Centro Kennedy aprobó en agosto inscribir su nombre en la fachada del Centro Kennedy para que dijera: “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated By President Donald J. Trump” (El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump). Si el Fondo del Centro Kennedy Trump alcanzaba los 100 millones de dólares, se añadiría otra inscripción que diría: “Endowed by the Trump Kennedy Center Fund” (Financiado por el Fondo Trump para el Centro Kennedy).

La plaza frente al Centro Kennedy también sería renombrada en honor de Trump.

Después de que la junta añadiera el nombre de Trump al Centro Kennedy, Cooper dictaminó en mayo que sólo el Congreso puede aprobar cambios al nombre del edificio, y ordenó que se retirara. Los líderes de la institución cumplieron en junio, pero dejaron una lona y andamiaje en su lugar donde antes estaba el nombre de Trump .

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Sobre la audiencia se cernía la posibilidad de que el gobierno pretenda demoler el Centro Kennedy. En un escrito presentado esta semana, los abogados del gobierno dijeron al tribunal que, en ausencia de reconocimiento del presidente, el Centro Kennedy tendría dificultades para recaudar dinero para renovaciones. Sin ese dinero, el edificio podría necesitar ser demolido.

El Centro Kennedy, argumentaron los abogados, “se deteriorará aún más hasta convertirse en una estructura insegura y decrépita que deberá ser derribada, y se hará una determinación posterior sobre qué construir en el sitio, como un gran anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac que ha sido propuesto, por algunos, durante muchos años”.