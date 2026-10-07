El hecho de que Christa Pike haya recuperado la conciencia y haya hablado una semana después de que le administraran dos dosis de fármacos letales en Tennessee ha suscitado una pregunta sorprendente: ¿cómo ha sobrevivido?

Los abogados de Pike, de 50 años, calificaron su recuperación de «sin precedentes desde el punto de vista médico» después de que fuera conectada a un respirador tras el fallido intento del 30 de septiembre de convertirla en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. El martes afirmaron que su pronóstico es incierto y que prevén una recuperación prolongada.

Muchos detalles del proceso de ejecución siguen siendo confidenciales y las autoridades de Tennessee afirman que están investigando qué falló.

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No obstante, los expertos médicos plantearon algunas posibilidades que podrían explicar cómo Pike logró sobrevivir a las inyecciones, entre ellas la posible calidad del fármaco y la colocación de las vías intravenosas. Los responsables de las ejecuciones en Tennessee tuvieron dificultades a principios de este año con las vías intravenosas en otra ejecución, lo que provocó que esta se suspendiera.

Es posible que solo una pequeña cantidad del fármaco haya llegado a su torrente sanguíneo

La dosis de 5 gramos de pentobarbital que se utiliza en las ejecuciones es muchas veces superior a la cantidad necesaria para inducir un coma médico, según ha afirmado el doctor Jonathan I. Groner, cirujano pediátrico general jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, que ha estudiado las inyecciones letales.

«El hecho de que se despertara, por un lado, indica que apenas le entró nada en el organismo. Así que eso resulta bastante impactante», dijo Groner. «Esto demuestra lo mal que han llevado a cabo la ejecución».

En dosis elevadas, este potente barbitúrico debería provocar que la persona pierda el conocimiento, deje de respirar y se le pare el corazón.

Groner afirmó que la vía intravenosa podría haberse colocado de forma incorrecta, o que las venas de Pike podrían haber sido frágiles y haberse roto, lo que habría provocado que el fármaco se filtrara en el tejido circundante en lugar de circular por el torrente sanguíneo. Los abogados de Pike han afirmado que le pincharon con agujas al menos siete veces en la cámara de ejecución del estado y que padece un trastorno sanguíneo crónico que dificulta la inserción de agujas en sus venas.

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El origen de los fármacos utilizados en las ejecuciones está envuelto en el secreto

Otro posible problema podría ser la calidad del fármaco, según Michaela Almgren, una farmacéutica y formadora de Carolina del Sur que ha prestado asesoramiento en varios casos de inyección letal.

Muchas de las principales empresas farmacéuticas se niegan a suministrar los fármacos necesarios para las inyecciones letales, lo que ha suscitado dudas sobre cómo los obtienen los estados. Las resoluciones judiciales han revelado que algunos estados han recurrido a farmacias de preparación magistral, que elaboran medicamentos a medida a partir de materias primas y operan con una menor supervisión reguladora.

Tennessee no revela quién es su proveedor de medicamentos y no ha indicado de dónde procedía el suministro de Pike. Almgren señaló que esto dificulta comprobar si un medicamento se preparó, analizó, manipuló y administró correctamente.

Eso también significa que es posible que el público nunca llegue a saber exactamente qué ocurrió en el caso de Pike.

Los abogados de Pike solicitan una orden judicial que obligue al Departamento Correccional de Tennessee a conservar las pruebas, incluidos los números de lote de los medicamentos, los registros y cualquier otra información relacionada con el intento de ejecución.

El gobernador saliente de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones y ordenó una «revisión exhaustiva realizada por terceros para determinar exactamente qué ocurrió» con Pike.

Es probable que el tratamiento hospitalario consistiera en eliminar el fármaco de su organismo

Antes del intento de ejecución, los abogados de Pike informaron a los tribunales y a las autoridades penitenciarias de que padecía problemas de salud que podrían complicar la inyección letal y hacerla agonizante.

El Dr. Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que actuó como perito para el equipo jurídico de Pike, afirmó que Pike padece un trastorno de la coagulación sanguínea que hace que su organismo produzca un exceso de plaquetas. Sus abogados habían alegado que esta afección podría provocar coágulos en los puntos de inyección o hemorragias que pudieran afectar a sus pulmones.

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El protocolo estatal establece que se administre una segunda dosis de pentobarbital si la primera no provoca la muerte, pero no especifica qué hacer si un recluso sobrevive a la segunda inyección.

El intento de ejecución comenzó alrededor de las 19:30 horas del 30 de septiembre, cuando a Pike se le concedió la oportunidad de hacer una última declaración. Unos cinco minutos más tarde, Pike levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se le oía respirar con claridad hasta que los medios de comunicación fueron escoltados fuera de la sala de testigos a las 20:53 h. Una ambulancia llegó a la prisión a las 21:14 h para trasladar a Pike a un hospital.

Cuando Pike llegó al hospital, es probable que los médicos intentaran estabilizar su respiración, comprobaran la cantidad de pentobarbital que había en su organismo y se esforzaran por eliminarlo rápidamente, afirmó el Dr. Michael Baden, antiguo médico forense jefe de la ciudad de Nueva York. Es posible que los médicos también tuvieran que hacer frente a daños musculares, tanto por los efectos del pentobarbital como porque parte de la sustancia podría haber penetrado en el tejido muscular cercano al punto de la inyección, añadió.

Los abogados de Pike afirmaron que, como consecuencia de ese intento fallido, sufrió quemaduras y ampollas en los brazos. Estuvo inconsciente y conectada a un respirador durante varios días.

«Tuvo mucha suerte de que hubiera suficiente (pentobarbital) para sumirla en un sueño profundo, pero pudieron mantener su respiración y comenzaron a eliminarlo de su organismo», afirmó Zivot.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.