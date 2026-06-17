WILMINGTON, Delaware. Un hospital de Delaware fue puesto en confinamiento después de que dos personas recibieran disparos en su interior el martes, informó la policía.

El tiroteo se reportó alrededor de las 3:30 de la tarde en el Wilmington Hospital, indicó David Karas, director administrativo principal del Departamento de Policía de Wilmington. Karas se negó a divulgar de inmediato información sobre el estado de las víctimas o si la policía había localizado al tirador.

ChristianaCare, que opera el hospital, señaló en un comunicado enviado por correo electrónico que estaba enviando a otras áreas a pacientes de su departamento de emergencias y “tomando todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, cuidadores y visitantes”.

🚨BREAKING: Massive police response at ChristianaCare Wilmington Hospital in Delaware, after a reported shooting.



At least two shot, suspect allegedly a hospital employee who opened fire on coworkers then fled. pic.twitter.com/JWsAQPiVFP — Axel Vasa Foundation (@suiteanna) June 16, 2026

“Esta es una investigación policial en curso por un posible tirador activo”, se lee en el comunicado.

La violencia ha sido un problema persistente en hospitales de todo Estados Unidos.

Wilmington, que tiene unos 71,000 habitantes y es la ciudad más grande de Delaware, está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Filadelfia.