Midland, Texas. Un atacante que abrió fuego en la ciudad de Midland, en el oeste de Texas, murió el viernes tras un enfrentamiento con la policía, luego de un ataque que dejó una persona muerta y al menos nueve heridas, informaron autoridades municipales.

La Policía de Midland indicó que la situación de tirador activo terminó horas después de que se desatara el tiroteo en una zona de la ciudad, el cual se extendió hasta las cercanías de un hospital veterinario.

Las autoridades no informaron de inmediato cómo murió el sospechoso.

Andrea Mendias dijo que escuchó lo que parecía una pequeña explosión en la clínica veterinaria cerrada, ubicada junto al taller de carrocería donde trabaja, y vio a varios agentes fuertemente armados correr hacia el estacionamiento. Algunos parecían entrar al edificio.

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Mendias afirmó que antes había escuchado lo que parecían al menos 40 disparos.

Un video grabado por Mendias mostró a los agentes saliendo desde la parte trasera de un vehículo policial blindado y a la policía desplegando robots en el área.

Las autoridades responden a una escena de tirador activo el viernes 12 de junio de 2026 en Midland, Texas. ( The Associated Press )

El Midland Memorial Hospital informó que cuatro personas estaban en el quirófano y otras cinco se encontraban en condición estable.

La ciudad, con unos 140,000 residentes, se encuentra en el corazón de la región petrolera del estado y estuvo cerca del lugar de una masacre en 2019.

En ese tiroteo, un hombre armado que había sido despedido de su trabajo en el sector petrolero mató a siete personas y dejó heridas a otras dos docenas mientras disparaba de forma aleatoria conduciendo por las áreas de Odessa y Midland. Ambas ciudades están a más de 300 millas (482 kilómetros) al oeste de Dallas.