La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo ha llegado al sur de Texas, confirmó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el miércoles, la primera vez en décadas que este parásito con larvas que se alimentan de carne amenaza la industria ganadera del país y solo la tercera vez que aparece en Estados Unidos en ese período.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que el caso fue detectado en un ternero de tres semanas en La Pryor, Texas, a unas 50 millas (80 kilómetros) de la frontera con México. El veterinario estatal de Texas, Bud Dinges, informó que se estableció una zona de cuarentena de 12 millas (20 kilómetros), que prohíbe el movimiento de cualquier animal de sangre caliente —incluidas mascotas— fuera de esa área sin inspección.

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Rollins indicó que no se han detectado otros casos en Estados Unidos y las autoridades aclararon rápidamente que, aunque las larvas de la mosca representan una amenaza para la producción ganadera, no infestan alimentos. Si recibe el tratamiento adecuado, incluso el ternero infectado debería recuperarse, dijo.

Rollins, junto a funcionarios agrícolas de Estados Unidos y Texas y líderes de la industria ganadera, han estado advirtiendo públicamente sobre el avance de la mosca desde México durante más de un año, impulsados por el recuerdo de pérdidas por decenas de millones de dólares —potencialmente miles de millones en valores actuales— antes de su erradicación en la década de 1970.

Es el primer caso confirmado en Texas desde 1966, indicó Rollins.

Un recipiente de prueba con pupas de mosca teñidas se exhibe en una instalación doméstica de producción de moscas estériles del gusano barrenador del Nuevo Mundo para combatir la propagación hacia el norte del gusano barrenador y proteger el ganado estadounidense, en Edinburg, Texas, el 9 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Los meses de esfuerzos para evitar la entrada del insecto al país han incluido la liberación de millones de moscas estériles en el área para que se apareen con hembras silvestres —el mismo método utilizado con éxito antes de su erradicación. Rollins dijo que el USDA confía en sus preparativos y cree que “no hay amenaza de infestación masiva”.

“No hay razón para creer que esta incursión resultará en el establecimiento de la plaga en nuestro país”, afirmó Rollins.

El anuncio del caso sospechoso ocurrió apenas un día después de que Rollins ofreciera una conferencia virtual para destacar la cercanía de la amenaza, con casos confirmados en México a tan solo 25 millas (40 km) de la frontera, y para detallar los esfuerzos del USDA para combatirla.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una especie tropical que décadas atrás infestaba el ganado en climas cálidos del sur de Estados Unidos, pero fue contenido en Panamá hasta finales de 2024.

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La mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o membranas mucosas, y estos se convierten en larvas que se alimentan de tejido vivo —a diferencia de la mayoría de las especies de moscas—, lo que puede afectar a ganado, animales salvajes, mascotas domésticas e incluso humanos. Las infestaciones pueden causar la muerte si no se tratan.

En agosto de 2025, autoridades federales de salud confirmaron un caso en un residente de Maryland que había viajado a El Salvador, pero la persona se recuperó y no hubo transmisión del parásito. Antes de eso, el último brote ocurrió en los Cayos de Florida en septiembre de 2016, principalmente en venados silvestres, y fue contenido al año siguiente sin propagarse.

Las moscas hembras se aparean una sola vez durante su vida de varios meses, y si lo hacen con una mosca estéril, los huevos no eclosionan y la población desaparece con el tiempo. Los esfuerzos de erradicación fueron tan exitosos que Estados Unidos cerró instalaciones para criar moscas estériles, dejando solo una en Panamá durante décadas.

Eso está cambiando. El USDA destinó 21 millones de dólares para convertir una instalación de cría de moscas de la fruta en el sur de México en un centro para producir moscas barrenadoras, abrió un nuevo centro para dispersar moscas estériles criadas en otro lugar en el sur de Texas y comenzó la construcción de una fábrica de 750 millones de dólares en ese estado. La instalación en México debería comenzar a operar el próximo mes, dijo Rollins.

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Las autoridades también colocaron 8,000 trampas para moscas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y el USDA ha analizado más de 58,000 muestras de moscas, junto con 19,000 animales silvestres.

Rollins también cerró la frontera estadounidense a las importaciones de ganado desde México el año pasado, decisión que defendió durante la conferencia de prensa. Las autoridades señalaron además que el insecto puede viajar con personas, mascotas y animales silvestres, aunque Rollins destacó que no vuela grandes distancias por sí solo.

Dinges dijo que los ganaderos y dueños de mascotas deben respetar la zona de cuarentena.

“Por favor, ayúdennos a evitar cualquier mayor movimiento de esta plaga permaneciendo en el lugar”, expresó.