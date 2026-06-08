Un abogado que representó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, durante casi una década por acusaciones de corrupción y fraude de valores está apoyando al demócrata James Talarico -y no a su antiguo cliente- en una de las mayores contiendas por el Senado de Estados Unidos.

Talarico el lunes llamó la atención sobre su campaña ganando el respaldo del abogado de Houston Dan Cogdell, quien fue parte del equipo de defensa de Paxton durante el juicio histórico del republicano en 2023 que terminó en absolución.

Los problemas legales que ensombrecieron a Paxton en sus cargos públicos en Texas son una línea de ataque central de la campaña de Talarico, aunque en su apoyo, Cogdell no citó preocupaciones sobre el pasado de su cliente.

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Cogdell dijo que no le desagradaba Paxton como persona y que sentía que los legisladores de Texas tenían razón al absolver finalmente al fiscal general. Pero como político, dijo Cogdell, Paxton está demasiado centrado en apaciguar al presidente Donald Trump.

“Me dejé la piel por él durante nueve años”, dijo Cogdell en una entrevista con The Associated Press. “Pero esa es una investigación diferente, mi obligación con Ken terminó en la escalinata del juzgado y mi obligación como ciudadano es hacer lo que creo que es lo correcto”.

Cogdell dijo que Texas necesita mucho trabajo, señalando a la educación y la atención de la salud, “y simplemente lamer o sello de goma Trump, eso no es lo que necesitamos en D.C. en este momento.” También habló recientemente con Talarico largo y tendido en el podcast de Cogdell.

Cuando se le pidió un comentario, un asesor de la campaña de Paxton dijo que Cogdell es demócrata y calificó el apoyo de sorprendente.

El principal abogado defensor en el juicio político de Paxton, Tony Buzbee, reiteró que en X. Buzbee añadió que estaba apoyando a Paxton en la carrera.

Cogdell dijo que está registrado como demócrata, pero se considera moderado, y ha votado y donado más a los republicanos que a los demócratas.

Talarico ha dado a los demócratas la esperanza de convertir en azul el escaño estatal en Texas, mientras el partido lucha por retomar el control del Senado de EE.UU. en noviembre.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.