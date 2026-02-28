CENTRAL ISLIP, Nueva York. Una empresaria neoyorquina fue condenada el viernes a nueve años de prisión por una trama financiera que estafó más de 30 millones de dólares a inversores extranjeros y canalizó parte del dinero robado hacia campañas políticas estadounidenses, incluida una recaudación de fondos para el presidente Donald Trump.

Sherry Xue Li también fue condenada a renunciar a 31.5 millones de dólares, así como a propiedades en tres lugares, y a indemnizar a sus víctimas.

La residente de Oyster Bay, de 54 años, que ha estado detenida desde su arresto en 2022, se declaró culpable el año pasado de conspiración de blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos obstruyendo la administración de las leyes de financiación de campañas por parte de la Comisión Federal Electoral.

Su coacusado, Lianbo Wang, también se declaró culpable de cargos similares y fue condenado a cinco años de prisión.

El abogado de Li no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios el viernes, pero el fiscal federal Joseph Nocella dijo que ella “se enfrenta a la justicia por sus cínicos planes.”

“Hizo falsas promesas y mentiras descaradas a sus numerosos inversores y se llenó los bolsillos mientras ellos sufrían pérdidas devastadoras”, afirmó en un comunicado.

Los fiscales afirman que Li y Wang convencieron durante años a inversores, muchos de ellos chinos, para que aportaran 500,000 dólares cada uno a un proyecto de desarrollo ficticio, con la falsa promesa de que les garantizaría la residencia permanente legal en Estados Unidos.

En cambio, los dos, que son ciudadanos naturalizados estadounidenses, utilizaron millones de dólares de esas inversiones para gastos personales, como ropa, joyas, vivienda, viajes de vacaciones y cenas de lujo, según los fiscales.

Dicen que Li y Wang también vendieron a inversores acceso a políticos estadounidenses y utilizaron los beneficios para hacer contribuciones ilegales a campañas y comités políticos estadounidenses.

En un caso, los dos cobraron a los inversores 93,000 dólares cada uno por la entrada a un evento de recaudación de fondos de Trump en 2017, y luego usaron el dinero para hacer donaciones ilegales por un total de 600,000 dólares al comité que organizaba el evento.

Li incluso se hizo una fotografía con Trump y su esposa, Melania, en el evento, y utilizó la imagen para solicitar donaciones para el falso proyecto de desarrollo, dijeron los fiscales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.