DALLAS. Un exconductor de FedEx fue condenado a muerte el martes tras declararse culpable del asesinato de una niña de 7 años a la que secuestró de su casa en Texas mientras le entregaba un regalo de Navidad.

El jurado, reunido en un tribunal de Fort Worth, dictó la sentencia contra Tanner Horner tras escuchar durante aproximadamente un mes testimonios y pruebas, incluyendo la grabación de los últimos momentos de Athena Strand desde el interior de su camión de reparto. Horner, de 34 años, se declaró culpable de asesinato capital el mes pasado por el crimen ocurrido en 2022, justo cuando comenzaba su juicio. El cuerpo de Athena fue encontrado dos días después de que se reportara su desaparición de su casa en la localidad rural de Paradise, cerca de Fort Worth.

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Según la transmisión en vivo del juicio, Horner no mostró ninguna reacción visible cuando el juez leyó la sentencia.

El jurado determinó que existía una alta probabilidad de que Horner cometiera actos de violencia criminal y representara una amenaza constante para la sociedad. Afirmaron que ni la comisión del delito ni los antecedentes de Horner justificaban la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de la pena de muerte.

El fiscal James Stainton declaró ante el jurado en su alegato inicial que Horner había dicho “mentira, tras mentira, tras mentira” en el caso, incluyendo haberle dicho a las autoridades que atropelló accidentalmente a Athena con su camioneta mientras hacía la entrega y que luego la mató en un ataque de pánico.

Varios miembros del jurado lloraron al ver el video y escuchar el audio grabado dentro de la camioneta después de que se llevaran a Athena. Se le veía levantándola y metiéndola en la camioneta, y luego alejándose, diciéndole que no gritara o la lastimaría.

Horner luego tapó la cámara, pero el audio continuó grabando. Horner le hizo preguntas a Athena, incluyendo su edad y a qué escuela asistía, antes de detener la camioneta y decirle que iban a “pasar el rato”. Horner le pidió que se quitara la camisa y ella comenzó a llorar, preguntándole si era un secuestrador.

Ella le preguntó: “¿Por qué haces esto?”. Él respondió: “Porque eres guapa”.

“Mi madre dice que no puedo hacerle eso a nadie”, le dijo ella. “Y tú tampoco puedes hacérmelo a mí”.

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Mientras continúa la grabación, que dura más de una hora, se oyen los gritos de Athena. En un momento dado, él le dice: “Si no te callas, te haré más daño”.

Un médico forense testificó que Athena murió por traumatismos contundentes, asfixia y estrangulamiento.

Si bien reconoció durante las declaraciones iniciales que las pruebas contra Horner eran “abrumadoras” y “terribles”, el abogado de Horner, Steven Goble, dijo al jurado que la madre de Horner bebió durante el embarazo, que él tiene autismo y sufrió “diversas enfermedades mentales a lo largo de su vida”, además de haber estado expuesto a una “enorme cantidad de plomo”.

Goble había pedido al jurado que condenara a Horner a cadena perpetua.

La familia de Athena declaró que el paquete que Horner les entregó era un regalo de Navidad: una caja de Barbies de la colección “Puedes ser lo que quieras”.

El juicio se trasladó del condado rural de Wise a Fort Worth después de que los abogados de Horner argumentaran que no habría recibido un juicio justo.