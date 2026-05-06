La Guardia Costera intenta identificar una embarcación que creen, sus dueños podrían tener información sobre la desaparición de Lynette Hooker, la mujer de 55 años de Michigan desaparecida en las Bahamas el 4 de abril, según reportó Fox News.

Brian Hooker, esposo de Lynette y quien originalmente fue detenido tras la desaparición de ésta, asegura que la mujer cayó por la borda de un bote auxiliar de su yate, Soulmate, frente a la costa de Elbow Cay, durante la noche de su desaparición. El yate se hallaba anclado en la bahía de Aunt Pat la noche de los hechos.

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En sus redes sociales, la Guardia Costera publicó la foto de un velero anclado al lado del Soulmate la noche de la desaparición, con la esperanza de que el público pueda ayudar a identificar la embarcación. “El CGIS “(Servicio de Investigación de la Guardia Costera)busca al propietario del velero que aparece a continuación, amarrado cerca del SV Soulmate”, lee la publicación.

Según un memo interno de la Guardia Costera al que CBS tuvo acceso, el cuerpo castrense cree que los dueños de esa embarcación podrían tener información relevante sobre la desaparición de Hooker.

#Breaking #CGIS is asking the public for info about the disappearance of Lynette Hooker w/in Aunt Pat’s Bay, BAH, 4/4. CGIS is looking for the owner of the sailboat below moored near the SV Soulmate. Ppl w/ info are urged to submit tips through CG tips app:https://t.co/DnSYD8Mjno pic.twitter.com/SJntjLlKRy — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) May 5, 2026

Brian y Lynette habrían estado horas antes tomando en un hotel de la Isla y alegadamente, tras salir del lugar, abordaron el bote auxiliar para regresar a su yate. Según Hooker, durante la travesía de regreso, su esposo cayó por la borda y fue arrastrada por las fuertes corriente. El hombre añadió que Lynette tenía las llaves del motor, lo que provocó que el motor se apagara y lo obligara a remar de regreso a la orilla, pero no fue hasta la mañana siguiente que dio la alerta sobre la desaparición de su esposa.

Hooker ha negado haber cometido alguna irregularidad, según dijo su abogada, Terrel Butler a The Associated Press. Tras el incidente, la Guardia Costera abrió una investigación separada a la realizan las autoridades de Bahamas.

La pareja había estado casada por más de 20 años y documentaba sus aventuras navegando por el Caribe en su página de Facebook “Sailing Hookers”. En 2023 publicaron videos comprando un velero al que llamaron Soul Mate en la ciudad costera de Rockport, Texas, y luego emprendiendo un viaje por el Golfo de México desde el puerto de Kemah, Texas.

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El hogar de la pareja en Onsted está a unas 70 millas (120 kilómetros) al suroeste de Detroit.

La hija de Lynette Hooker, Karli Aylesworth , ha puesto en duda la versión de su padrastro, alegando que es poco probable que su madre “simplemente se haya caído” del bote, señalando que era una navegante con experiencia. Indicó que la pareja había navegado durante años en sus viajes.

La pareja tenía antecedentes de violencia doméstica en los que ambos se acusaban mutuamente. En uno de estos incidentes, en el 2015, Brian estaba intoxicado y sangraba por la nariz y alegó que su esposa lo golpeó varias veces en el rostro. La mujer pasó la noche en la cárcel pero fue liberada al día siguiente luego que no se pudiera determinar quien inició la agresión.

Tras la desaparición de Lynette, Brian, de 58 años, estuvo cinco días detenido en las Bahamas. Fue liberado el 13 de abril y aseguró a la prensa en aquel momento que permanecería en las Bahamas buscando a su esposa, pero al día siguiente regresó a los Estados Unidos.