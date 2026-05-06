El FBI registró el miércoles la oficina de la líder del Senado del estado de Virginia como parte de una investigación por corrupción, dijo una persona familiarizada con el asunto.

El registro en la oficina de distrito de la senadora de Virginia L. Louise Lucas en Portsmouth se produce después de que la demócrata ayudara a liderar el reciente esfuerzo de redistribución de distritos del estado.

El FBI sólo dijo que estaba llevando a cabo una orden de registro autorizada por un tribunal en Portsmouth. La persona que confirmó la búsqueda del FBI no estaba autorizada a discutir una investigación en curso por su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

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Se dejó un mensaje en el móvil de Lucas, que lleva 34 años como senadora estatal. Es la primera mujer y la primera afroamericana que ocupa el cargo de presidenta pro tempore.

El presidente de la Cámara de Representantes del estado, Don Scott, se mostró profundamente preocupado por el registro del FBI.

“En este momento, hay mucha más teatralidad y especulación que información real disponible para el público”, dijo Scott, demócrata, en un comunicado, añadiendo que se necesitaban más hechos “antes de que nadie se apresure a sacar conclusiones políticas”.

La presidenta pro tempore del Senado de Virginia, Louise Lucas, demócrata por Portsmouth, escucha el debate en el pleno del Senado, el 17 de febrero de 2026, en Richmond, Virginia. ( The Associated Press )

Aunque los detalles específicos de la investigación no estaban claros, la búsqueda se produjo cuando el FBI y el Departamento de Justicia han abierto una oleada de investigaciones políticamente cargadas sobre supuestos adversarios del presidente Donald Trump.

La semana pasada, por ejemplo, el Departamento de Justicia acusó al exdirector del FBI James Comey de hacer un post amenazante en Instagram contra Trump, una acusación que Comey -que durante casi una década ha atraído la ira del presidente- ha negado. Otro caso de fraude hipotecario, finalmente desestimado por un tribunal, apuntaba a la fiscal general demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, que había presentado una importante demanda civil por fraude contra Trump y sus negocios.

El FBI y el Departamento de Justicia también han provocado preocupación entre los demócratas por las investigaciones en curso relacionadas con las elecciones, incluida la incautación por parte de los agentes de papeletas y otra información del condado de Fulton (Georgia).

En medio de una lucha nacional y estatal por la redistribución partidista de distritos iniciada por el deseo de Trump de ayudar a sus correligionarios republicanos, los votantes de Virginia aprobaron en abril una enmienda constitucional respaldada por los demócratas que autoriza nuevos distritos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El plan podría ayudar al partido a ganar hasta cuatro escaños adicionales.

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Lucas ha sido uno de los líderes de este esfuerzo.

“No vamos a permitir que nadie incline el sistema sin una respuesta”, dijo después de que los votantes aprobaran el mapa en abril. Trump, por su parte, denunció los resultados.

El Tribunal Supremo del estado ha autorizado la celebración del referéndum, pero aún no ha dictaminado si es legal. El tribunal está estudiando la apelación de la sentencia de un juez de primera instancia que declaró inválida la enmienda porque los legisladores incumplieron los requisitos de procedimiento.

Personal del FBI estacionado afuera en una zona comercial en Portsmouth, Virginia, tras ejecutar una orden de registro el miércoles 6 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

Los distritos electorales suelen redibujarse una vez cada década, después de cada censo. Pero Trump instó el año pasado a los republicanos de Texas a rediseñar los distritos electorales para dar ventaja al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas de California respondieron, y los esfuerzos de redistribución de distritos pronto se extendieron a otros estados.

Lucas, de 82 años, ha sido una figura de la política local y estatal desde la década de 1980, cuando se convirtió en la primera mujer negra elegida para un escaño en el ayuntamiento de su Portsmouth natal.

Anteriormente fue la primera mujer montadora de barcos del astillero naval de Norfolk, según su biografía en la biblioteca estatal. Este trabajo consiste en fabricar, instalar y reparar conjuntos metálicos, a veces enormes, para buques.

En los últimos años, ha sido directora general de una empresa de Portsmouth que gestiona residencias, programas de día y transporte para adultos con discapacidad intelectual.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.