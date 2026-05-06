Austin. Al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron halladas muertas el lunes por la noche en una vivienda de la zona de River Oaks, en Houston, en un caso que las autoridades investigan como un presunto asesinato-suicidio, según informaron medios locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, los cuerpos fueron encontrados durante una verificación de bienestar realizada en el domicilio. La Policía considera a un hombre de 52 años como principal sospechoso del incidente, aunque no ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

Medios locales identificaron a las personas fallecidas como la empresaria de restauración Thy Mitchell, su esposo Matthew Mitchell y los dos hijos de la pareja, de 4 y 8 años.

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En una publicación en redes sociales citada por la prensa, la hermana de Thy Mitchell confirmó la muerte de la mujer y de los menores, a quienes identificó como Maya y Max, sin referirse a las circunstancias del suceso ni mencionar al esposo.

We are heartbroken to share that my sister, Thy, and her beloved children, Maya and Max, passed away last night. Our... Posted by Ly Mai on Tuesday, May 5, 2026

Según los reportes, la vivienda donde ocurrieron los hechos pertenece a la pareja, que también eran socios en varios negocios del sector gastronómico en la ciudad.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen registros previos de intervenciones policiales por violencia intrafamiliar en el domicilio, ni antecedentes judiciales relevantes relacionados con la familia, de acuerdo con información recopilada por medios locales.

La pareja era conocida en la industria de los restaurantes locales y habían recibido premios recientes del sector, según las mismas fuentes.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.