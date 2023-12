( Policía Estatal de Indiana via AP )

PORTAGE, Indiana. Un hombre de 27 años sobrevivió durante seis días a base de agua de lluvia, mientras permanecía atrapado en el interior de su camioneta accidentada bajo un puente de una autopista en el noroeste de Indiana, según informó la policía.

Su calvario terminó cuando dos hombres que buscaban lugares para pescar el martes por la tarde, se dieron cuenta de que el vehículo estaba muy dañado, con el airbag blanco desplegado, y metieron la mano dentro.

“Tocaron el cuerpo y la persona giró la cabeza y empezó a hablarles. Eso les hizo reaccionar”, explicó a los medios locales el sargento Glen Fifield, de la Policía Estatal de Indiana.

PUBLICIDAD

Relacionadas Tormentas de hielo y heladas azotan el centro de EEUU un día después de Navidad

La camioneta se salió de la Interestatal 94 por delante de un puente sobre Salt Creek, saltándose la valla y probablemente rodando varias veces antes de aterrizar al otro lado del arroyo, oculto fuera de la vista desde la carretera por encima, dijo Fifield en una conferencia de prensa.

Matthew R. Reum, de Mishawaka (Indiana), fue liberado de entre los restos del accidente el martes por la noche por efectivos de respuesta de emergencia, y trasladado por aire a un hospital de South Bend con heridas que ponían en peligro su vida, explicó Fifield.

“Ha sobrevivido a la noche. Está vivo”, dijo Fifield a The Associated Press, pero añadió que Reum seguía en estado crítico el miércoles por la mañana.

Mario García, uno de los pescadores que se topó con la escena dijo que Reum estaba despierto y “muy contento de vernos”, después de haber estado expuesto a los elementos desde el 20 de diciembre.

“Casi me mato allí, porque fue tan impactante” encontrarlo vivo, dijo García durante una conferencia de prensa el martes en la cercana ciudad de Portage, informó The Times of Northwest Indiana.

García, de Hobart, dijo que Reum les dijo que había gritado y pedido ayuda, pero sólo oyó el “sonido tranquilo del agua”.

Reum les dijo que su teléfono móvil había caído fuera de su alcance y que su cuerpo estaba atrapado, lo que le impidió pedir ayuda.

Fifield dijo que no se había denunciado la desaparición de Reum. Dijo que Reum bebió agua de lluvia para sobrevivir a su terrible experiencia.

“Si no hubiera sido por las dos personas que caminaban por el arroyo esta tarde, es más que probable que este incidente hubiera tenido un desenlace diferente”, declaró Fifield en un comunicado de prensa. La “voluntad de Reum para sobrevivir a este accidente fue más que extraordinaria”.